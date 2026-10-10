Obyvatelé Skleného odmítli větrné elektrárny i solární parky

Obyvatelé Skleného na Svitavsku v místním referendu odmítli podporu výstavby větrných elektráren i pozemních fotovoltaických parků. Hlasování se účastnilo 101 z celkových 188 oprávněných voličů. Volební účast dosáhla 53,72 procenta, referendum je platné.
První otázka se týkala toho, zda má obec Sklené odmítnout podporu výstavby a provozu větrných elektráren na celém svém území. Součástí návrhu bylo také neuzavírat s investory nové smlouvy a dohody, u již uzavřených závazků se v mezích zákona pokusit o jejich ukončení či omezení a využívat dostupné právní prostředky k ochraně území obce.
S tímto postupem souhlasilo 81 hlasujících, tedy 80,2 procenta zúčastněných voličů. Proti se vyslovilo 16 lidí. Výsledek referenda tak vyjadřuje podporu tomu, aby obec záměry na výstavbu větrných elektráren nepodporovala a v rámci zákonných možností bránila jejich stavbě na svém území.
Druhá otázka se zaměřila na pozemní fotovoltaické elektrárny na nezastavěných, zemědělských a dalších volných plochách v katastru obce. Obyvatelé rozhodovali o tom, zda má obec tyto projekty nepodporovat, neuzavírat s investory dohody a má využívat dostupné právní prostředky k ochraně svého území. Pro odpověď ano hlasovalo podle předběžných údajů 76 lidí, proti bylo šest hlasujících.