Od pátku do neděle bude v Litomyšli kulturní akce Litomyšlské dvorky

Často skryté dvorky, zahrady a zákoutí v historickém centru Litomyšle na Svitavsku oživí koncem týdne akce Litomyšlské dvorky. Od pátku do neděle má na programu směs výtvarných, hudebních, divadelních či dalších akcí. Na všechny bude vstup zdarma.
V pátek se nově otevřou tři dvorky. Na Vodních valech s výstavou JMB Obrazy & FU Aforismy, která propojí tvorbu výtvarníka JMB a spisovatele Františka Uhra. Další novinkou bude zahrádka vily Skřivánek, kde historik Martin Boštík přiblíží příběh této výjimečné stavby a bude v ní odhalena pamětní deska. Třetí novinkou je návrat dvorku hostince U Černého orla v režii festivalu Smetanova Litomyšl. Na tři hodiny se otevřou dveře hostince, kde se bude čepovat pivo a představí se projekt na přestavbu a propojení s Klášterními zahradami. V páteční večer začnou výstavy Keramika – Souostroví malé Divy a Kouzlo dřeva na Radničním dvorku.
Sobotní dopoledne bude patřit tradičním bleším trhům na Toulovcově náměstí. Lidé budou moc například nahlédnout do OPEN ateliéru výtvarnice Míly Gloserové v kavárně DOMA v muzeu. Augustova tiskárna nabídne čtení z díla spisovatelky Boženy Němcové v podání herce Viléma Udatného a drobnou výstavu s názvem Vzpomínka na Josefa Matičku. Na dvorku U Kuděje si návštěvníci připomenou básnířku a mluvčí Charty 77 Zdenu Tominovou. Dvorek YVETT ke své poeticko-výtvarné výstavě přichystá koncert Pavly Šefrnové se zhudebněnými básněmi choceňské básnířky Hanky Voříškové. U Černého orla bude každou sudou hodinu komentovaná prohlídka a čtení z knihy Holčička ze známky od Markéty Pilátové. Další výstavy budou v kavárně Dvorek a v Galerií Pakosta. Večer zahrají kapely Papíroví draci a Prinzesschen ve Váchalově ulici a Zdeněk Bína na dvorku U Kuděje.
Nedělní program nabídne mimo jiné jógu a pohádku Zlatá rybka v podání vysokomýtského souboru Divadla Di. Odpoledne doplní tradiční výtvarná dílna s Kamilem a Anyou Kopeckými, tentokrát na téma vesmír a závěrečný koncert skupiny místních zpěvaček Choosy. Podobné informace o akci jsou na webu Litomyšle.