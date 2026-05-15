Od přechodných pěstounů v Pardubickém kraji vloni děti nešly do dětského domova

V Pardubickém kraji prošlo loni péčí přechodných pěstounů 51 dětí. Z nich 29 zamířilo do dlouhodobé pěstounské péče, další se vrátily do své nebo širší rodiny. Do dětského domova neodešlo ani jedno z dětí. V kraji v současnosti působí 43 pěstounských rodin na přechodnou dobu, z toho deset jich je nových. Připravených přijmout dítě jich je nyní 13, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
Aktuální dostatek pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji umožňuje pomáhat dětem i odjinud. Hejtmanství se dlouhodobě zaměřuje také na osvětu. "Snažíme se ukazovat pěstounství v reálném světle a postupně měnit některé zažité mýty. I díky tomu se daří získávat nové pěstouny," uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola (Koalice pro Pardubický kraj).
V péči o děti v náhradních rodinách patří Pardubický kraj k těm nejúspěšnějším. Do poloviny roku dokončí přeměnu dětských domovů v regionu. Z velkých ústavních budov se děti a jejich vychovatelé postupně stěhují do bytů či rodinných domů. Zbývá ještě dokončit stavbu dvojdomku v Pardubicích a rekonstrukci nemovitostí pro dětské domovy se sídlem v Dolní Čermné, Holicích a Poličce.
Proměna ústavních institucí začala projektem spolufinancovaným z fondů EHP a Norska v období 2009 až 2014. Zapojily se do něj všechny dětské domovy a dětská centra zřizovaná Pardubickým krajem. Nejdříve se vytvářely transformační plány zařízení, prvním konkrétním výsledkem byl v roce 2017 pronájem bytu pro děti z Dětského domova Polička v obci Pomezí a poté v roce 2019 pronájem bytu v Poličce a příprava investiční výstavby rodinného domku, který byl dokončen v roce 2021.
Současně se podobným způsobem měnily dětské domovy v Moravské Třebové a Dolní Čermné, kde organizace opustila nevyhovující dům v obci a přestěhovala děti do pronajatých objektů v Lanškrouně, Letohradě a Žichlínku. Později se s pomocí dotací z Národního plánu obnovy podařilo od roku 2024 koupit osm domků, šest bytů a postavit dvojdomek v Pardubicích.
"Po více než deseti letech práce směřujeme k tomu, že v Pardubickém kraji nebude žádné dítě vyrůstat v klasickém dětském domově. Děti budou žít v brzké době jen v běžných domácnostech, v bytech nebo rodinných domech. To je směr, který chceme sdílet i s ostatními regiony," uvedl Šotola.