Od soboty vystaví svitavské muzeum stříbrný poklad, 70 let od objevení

Po více než 70 letech od objevení vystaví od soboty svitavské muzeum stříbrný poklad. Tvořily jej tři dřevěné soudky s více než 4000 stříbrnými mincemi, které byly nalezeny v roce 1955 při stavebních pracích v jednom z domů na náměstí Míru. Nález byl uložen v Moravském zemském muzeu v Brně a do Svitav se přechodně vrací v roce, kdy si město připomíná 770 let od první písemné zmínky. Poklad byl ukryt někdy po roce 1830, dům v té době patřil řezníkovi a pivovarníkovi Bayerovi, řekl ČTK ředitel muzea Hynek Stříteský.
"Řezníci a pivovarníci patřili mezi bohatší měšťanskou vrstvu, takže je velmi pravděpodobné, že by to skutečně mohl ukrýt on. Důvody, proč to udělal a proč to tam vlastně zůstalo, nevíme," uvedl Stříteský.
Poklad tvoří soubor 4347 mincí a obsah stříbra váží více než 23 kilogramů. K nejstarším ražbám patří drobné a střední mince Leopolda I., Josefa I. a Karla VI., které však představují pouze malou část nálezu. Hlavní jádro je tvořeno z velké části stříbrnými dvacetikrejcary z druhé poloviny 18. století a ze začátku 30. let 19. století. Nejmladší mince pocházejí z roku 1830. Složení nálezu doplňují vládní ražby z mincoven dalších zemí a cizí mince, zejména z německých zemí.
Poklad mohl být ukrytý v souvislosti s bouřlivými událostmi revolučního roku 1848 nebo roku 1866, kdy po porážce u Hradce Králové procházela českými zeměmi pruská vojska. Podle Stříteského mohl být ale důvod zcela soukromého rázu, například obava z okradení. Ve své době představovala ukrytá hotovost přibližně 1460 zlatých, tedy hodnotu odpovídající asi 24 kravám.
Většina mincí bude vystavena ve speciálních vitrínách. V Ottendorferově knihovně se k nálezu 2. září uskuteční přednáška Dagmar Grossmannové, vedoucí Numismatického oddělení Moravského zemského muzea. Výstava potrvá do 13. září.