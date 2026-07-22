Odbahnění rybníka Malý Chobot u Vysokého Mýta skončí na konci léta

Odbahnění rybníka Malý Chobot u Vysokého Mýta na Orlickoústecku skončí na konci léta. Firma, která ho provádí, požádala město o prodloužení termínu o dva měsíce. V oblasti bude opět biotop, který zlepší podmínky pro vodní organismy, rostliny i další živočichy. ČTK to řekla mluvčí města Marie Lněničková.
"Revitalizace se ještě dokončuje, ale všechno už je v podstatě v pořádku. Termín se mírně prodlužoval, teď by mělo být hotovo do konce léta," řekla Lněničková.
Stavební firma měla na odbahnění rybníka sedm měsíců, ale kvůli komplikacím požádala o prodloužení termínu. Část prací posunula na později kvůli ochraně obojživelníků, kteří se v zatopené části nádrže rozmnožují. V zimě práce ztížil podmáčený terén, který neumožnil využívat lesní cesty pro těžkou techniku.
Vedle Malého Chobotu je rybník Velký Chobot, oba v minulosti oddělovala hráz. Z původní stavby zůstaly jen části a stavební firma staví nové přehrazení. Velký Chobot patří Rybářství Litomyšl, které v něm chová kapry, amury a líny. Obě nádrže byly dosud propojené, takže mezi nimi mohly ryby volně proplouvat. Po obnově Malého Chobotu už město s chovem ryb v této nádrži nepočítá.
"Vyšli jsme trochu vstříc městu a ze začátku jsme drželi v rybníku nižší hladinu. Bylo to potřeba kvůli navazujícím pracím a propojení obou nádrží, aby naše voda neovlivňovala stavbu. Při budování hrázky bylo nutné vyřešit technické opatření a vytvořit menší hráz, která zabránila tomu, aby voda z našeho rybníka zasahovala do prostoru stavby a komplikovala práce," řekl ředitel společnosti Rybářství Litomyšl Michal Brychta.
Rybník je pět kilometrů východně od města. Odborná firma odstraňuje 6160 metrů krychlových bahna, což je 1,1 až 1,4 metru nánosu. Po odtěžení sedimentů stroje vyrovnají dno, hloubka rybníka vzroste na 1,8 metru. Úprava rybníka Malý Chobot vyjde podle smlouvy na téměř deset milionů korun. Původně město počítalo s náklady kolem 17 milionů korun, ve výběrovém řízení se ale podařilo cenu snížit. Město na projekt získalo dotaci 9,4 milionu korun. Podmínkou dotace je, že rybník bude sloužit jako přírodní biotop.