Autor: mvo
  15:02aktualizováno  15:02
Kuriózní situaci řešili městští strážníci v Pardubicích. Do místního obchodního domu Globus zabloudil srnec, kterého museli odchytit a pustit do volné přírody.

Srnec se v pardubickém Globusu objevil ve čtvrtek krátce před polednem. Konkrétně si to namířil do prodejny mobilního operátora. Pochopitelně vzbudil velký ohlas přímo v budově i na sociálních sítích.

„Chudák si nemůže ani v klidu nakoupit,“ smála se například uživatelka Facebooku Veronika Moravcová.

Kolem zvířete se totiž ihned sešlo několik pardubických strážníků, které na místo zavolali právě pracovníci prodejny.

„Srnec byl v klidu. Chvíli to trvalo, ale nakonec jsme ho přemluvili, aby si šel zase po svých,“ uvedl mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.

Strážníci zvíře dali do sítě a odnesli jej na louku poblíž obchodního domu. Odtud pak srnec po chvíli zmizel v lese.

