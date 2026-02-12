ŘSD hledá na D35 místo pro odpočívku, obce ji chtějí posunout blíž ke Svitavám

Radek Latislav
  9:22
Ředitelství silnic a dálnic chce na dálnici D35 prosadit výstavbu ještě jedné velké odpočívky pro osobní a nákladní auta. Aktuálně prověřuje okolí velké křižovatky u Svitav, kde se setkávají důležité směry od Hradce Králové, Brna, Olomouce, Lanškrouna a České Třebové.

U českých silnic a dálnic chybí až dva tisíce odstavných míst pro kamiony. Postavit novou odpočívku je problém i u nových dálnic včetně D35. V loňském roce se pro řidiče ve třech krajích rozšířila celkem o více než 32 kilometrů. Bohužel na žádném z pěti úseků se neotevřelo ani jedno velké parkoviště.

U Svitav je hotový téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35. Do zprovoznění navazujících úseků bude jízda po dálnici bez poplatku.
Dálniční odpočívka by mohla vzniknout na pozemcích mezi dálnicí D35 a silnicí I/35 u sjezdu na Svitavy. Ředitelství silnic a dálnic lokalitu aktuálně prověřuje. (11. února 2026)
Dálniční odpočívka by mohla vzniknout na pozemcích mezi dálnicí D35 a silnicí I/35 u sjezdu na Svitavy. Ředitelství silnic a dálnic lokalitu aktuálně prověřuje. (11. února 2026)
Dálniční odpočívka by mohla vzniknout na pozemcích mezi dálnicí D35 a silnicí I/35 u sjezdu na Svitavy. Ředitelství silnic a dálnic lokalitu aktuálně prověřuje. (11. února 2026)
11 fotografií

Na nových úsecích otevřených v posledních letech se nachází pouze jedna u Dolní Rovně, což je žalostně málo. Velké odpočívky by měly být mezi sebou vzdálené 40 až 50 kilometrů. Na rozestavěných či plánovaných dálničních úsecích v Pardubickém kraji vznikne sice odpočívka u Hrušové, ale pouze pro pár aut s minimem zázemí.

Plánovaná lokalita u Starého Města, kde najde místo 350 aut, vypadá sice slibně, ale ve směru od Prahy je od Dolní Rovně moc daleko. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto aktuálně prověřuje další lokalitu.

Podle serveru iDNES.cz by se mohla nacházet u velké okružní křižovatky u Svitav na 200. kilometru dálnice. „Do této chvíle proběhlo první projednání se starosty dotčených a sousedních katastrálních území. Zatím není poloha potvrzena ani vyvrácena,“ řekla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Parkoviště u Mikulče obce nechtějí

Ještě před pár lety byla v hledáčku plánovačů a dopravních inženýrů lokalita u Litomyšle. Jenže tam bylo ŘSD vůbec rádo, že se s obcemi domluvilo na dálnici, natož se bavit o odpočívce. Šlo proto dál k Mikulči, kde byl původně naplánován ještě jeden dálniční sjezd na Svitavy. Silničáři zde však narazili na odpor.

Parkoviště pro 350 aut, ale bez restaurace. Vodovod dálniční odpočívku odblokoval

„Myslíme si, že jsou vhodnější místa pro odpočívku. Řekli jsme jim, že je nepřipojíme na vodu. Máme tady společný vodovod tři obce a ve chvíli, kdy by vznikla odpočívka pro 300 až 400 aut, restaurace, čerpací stanice, tak spotřeba vody bude větší než v obcích a my nechceme podstupovat riziko, že nebudeme mít vodu,“ říká starosta Mikulče Josef Dvořák. Starosty neobměkčila ani vyhotovená vizualizace, kterou ŘSD připravilo.

Na Gajeru nejde jenom o nedostatečnou infrastrukturu, a to včetně chybějící kanalizace. Odpočívka by stála v těsném sousedství nově vybudovaného ekoduktu nad dálnicí, po kterém má volně přecházet zvěř migrující přes Javornický hřeben.

Podle starosty zde nedává logiku parkoviště i vzhledem k nadmořské výšce, která zde převyšuje 500 metrů nad mořem. „Je to nejvyšší místo a nedává logiku, aby tady byla odpočívka. Na Gajeru je to v zimě často peklo,“ uvedl starosta a dodal, že nadmořská výška by se propsala do vyšších nákladů za zimní údržbu.

O pár kilometrů dál

Starostové mikroregionu Svitavska si uvědomují, že odpočívadlo být někde musí, sami proto přišli s návrhem, že nové parkoviště by mohlo stát o pár kilometrů dál u velké okružní křižovatky nedaleko Svitav. Důležitý dopravní bod, kde se dálnice D35 křižuje s dopravní tepnou I/43 vedoucí od Polska na Brno, se na první pohled jeví jako ideální řešení.

V blízkosti křižovatky má společně s navazujícími úseky dálnice dál na Moravu vyrůst velké středisko správy a údržby dálnic a oddělení dálniční policie Opatovec.

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Odpočívka sevřená dálnicí a stávající silnicí I/35 daleko od nejbližších domů by ušetřila i náklady. Nebylo by potřeba budovat nové nájezdy a sjezdy z dálnice, najíždělo by se na ni totiž z velké kruhové křižovatky, odkud by se mezi odbočku na Mohelnici a Lanškroun musel zbudovat zcela nový nájezd.

„Odpočívka by se měla jmenovat Svitavy. Aktuálně probíhá prověřovací studie na finální lokalitu, a až bude dokončena, dojde k intenzivní komunikaci s obcemi, na jejichž katastrech by se měla odpočívka nacházet,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Projektanti tak nyní například zkoumají, zda půjde odpočívka napojit na svitavskou kanalizaci a vodovod či zda se do polí v sevření silnic vejde. „Odpočívka je zatím ve fázi studie. Stále platí, že odpočívka by měla být pro cca 250 nákladních aut s čerpací stanicí a občerstvením,“ dodala mluvčí ŘSD.

Mapa ukazuje, kde by mohla vzniknout nová dálniční odpočívka.

Mapa ukazuje, kde by mohla vzniknout nová dálniční odpočívka.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Zlomené ruce i nohy, tělo samá podlitina. Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Ilustrační snímek

Teprve osmiměsíční miminko se stalo obětí násilnických choutek dvacetiletého muže. Ten holčičku své družky, s níž žil na ubytovně v Třebíči, podle kriminalistů opakovaně bil, třásl s ní a týral ji....

12. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

ÚOHS: Slovenská Assas Invest podnikatele Kovala může převzít Českou lékárnickou

ilustrační snímek

Slovenská společnost Assas Invest podnikatle Igora Kovala může koupit většinový podíl v ostravské firmě Česká lékárnická, která vlastní distributora léčiv...

12. února 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Lyžařské areály v Olomouckém kraji jsou díky technickému sněhu stále v provozu

ilustrační snímek

V Jeseníkách je díky dostatečné zásobě technického sněhu stále v provozu většina zimních středisek, vleky jezdí i v níže položených lyžařských areálech...

12. února 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí

Policie zasahovala v obci Chlebičov na Opavsku, kde dělníci při výkopových...

V Chlebičově na Opavsku dnes odpoledne dělníci při výkopových pracích nalezli leteckou pumu z druhé světové války. Policisté a hasiči evakuovali lidi z přilehlých obydlí a uzavřeli některé ulice....

12. února 2026  11:42,  aktualizováno  12:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrý start českých hokejistů na ZOH. Na úvod turnaje se střetnou s hvězdnou Kanadu

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Olympijský hokejový turnaj dneškem začíná i pro české hokejisty. V úvodu olympiády je čeká náročný program, tři zápasy základní skupiny odehrají ve čtyřech dnech. První zápas odehrají s Kanadou.

12. února 2026  12:29

Šok pro nálezce, záhada pro policii. Mrtvá u sebe měla jen stovku a lístek na MHD

Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez...

Mrtvou ženu našli v sobotu odpoledne kolemjdoucí lidé v lese u Říčan. Protože u sebe neměla žádné doklady, policie se nyní obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při jejím ztotožnění. Médiím poskytla...

12. února 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Krušnohorské skiareály hlásí dobré podmínky navzdory mírné oblevě a dešti

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžování zůstávají ve střediscích v Karlovarském kraji i přes oblevu dobré. Sněhu nepatrně ubylo, je mokrý a těžký, ale v provozu jsou všechna...

12. února 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela

Ester Ledecká na ZOH 2026.

Ester Ledecké se dnes nepovedla jízda v olympijským super-G. Disciplíny, která jí přinesla nejslavnější vítězství kariéry, i bolestně těsnou smůlu před čtyřmi roky v Pekingu. Závod po pádu...

12. února 2026  12:12

Oloupili fanoušky soupeře, hrozí jim 10 let. Nebudeme to tolerovat, vzkazuje policie

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení....

Žádné domluvené ani spontánní bitky či krádeže vlajek, šál nebo dresů nestrpíme, důrazně varuje policie sportovní fanoušky po nedávném incidentu v Jihlavě. Sedm příznivců místního klubu po zápase s...

12. února 2026  12:12

Messe Tulln: Zažijte vodní sporty na rakouském veletrhu lodí „Austrian BoatShow – BOOT TULLN" od 26. února do 1. března

12. února 2026  11:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

SUV mění trh ojetin. Prodeje v Auto ESA vzrostly od roku 2020 o 139 %

12. února 2026  11:55

Kyberútok ve firmách už není jen problémem IT, upozorňuje expertka z OK GROUP

12. února 2026  11:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.