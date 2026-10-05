Odsouzení se budou podílet na údržbě zeleně i dalších činnostech v Pardubicích

Na údržbě zeleně a areálů, úklidu nebo dalších pomocných pracích v Pardubicích se budou moci podílet také odsouzení muži z pardubické věznice. Umožní to plánované memorandum mezi městem a Vězeňskou službou ČR, uvedla radnice v tiskové zprávě.
"Chceme, aby spolupráce s pardubickou věznicí byla co nejvíce praktická a nezůstala jen na papíře. Odsouzení mohou pomáhat například s údržbou areálů a zeleně, úklidovými nebo pomocnými technickými pracemi, ale také s výrobou drobných keramických a textilních výrobků. Prostor vidíme i ve spolupráci při veřejných akcích nebo v krizových situacích," řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).
Konkrétní aktivity budou město a Vězeňská služba domlouvat podle aktuálních potřeb a možností. Náklady si každá strana ponese sama, pokud se nedohodnou jinak. Spolupráci budou také pravidelně vyhodnocovat.
"Za důležité považuji, aby si odsouzení už během výkonu trestu udržovali pracovní návyky, převzali odpovědnost a připravovali se na to, že po propuštění se budou muset znovu sami postavit na vlastní nohy," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Memorandum otevírá prostor i pro další formy spolupráce. Město a věznice mohou koordinovat postup například při mimořádných událostech a krizových situacích a spolupracovat při kulturních, sportovních, vzdělávacích či preventivních aktivitách.
Pro Východočeské muzeum v Pardubicích spolupráce s věznicí není novinka. Vězni chodí udržovat zeleň na zámecké valy nebo pomáhat do depozitářů přes deset let. Pardubický kraj loni podepsal memorandum s Vězeňskou službou ČR. Odsouzení se díky němu mohou zapojovat do činnosti krajských organizací, například v kultuře, zdravotnictví nebo sociálních službách. Letos na jaře například stěhovali střední průmyslovou školu v Pardubicích.