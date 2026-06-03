Odvolací soud v Pardubicích projednává žalobu Lichtenštejnů kvůli pozemkům

Odvolací soud v Pardubicích začal projednávat žalobu na vyklizení a určení vlastnického práva k nemovitostem v katastrálním území Cotkytle na Orlickoústecku. Podali ji příslušníci rodu Lichtenštejnů žijící v Lichtenštejnském knížectví a dědici původního vlastníka. Okresní soud v Ústí nad Orlicí jejich nároky zamítl, pobočka krajského soudu dnes po krátkém jednání odročila vyhlášení rozhodnutí na 8. června.
Žaloba se týká několika pozemků pod menším vodním tokem Březná nebo pod protipovodňovými opatřeními. Patří státu, spravuje je Povodí Moravy, Lesy České republiky a Pozemkový úřad.
Podle soudce Pavla Hradeckého jde o druhou větev řízení, v němž se Lichtenštejnové u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí domáhali na státních podnicích pozemků. Žaloba byla již dříve pravomocně zamítnuta, dovolání a ústavní stížnost soudy odmítly.
Žalující strana nárok opírá o to, že stát převzal její majetek bez vyplacení náhrady a podle ní tento desítky let trvající stav by měl skončit. Pokud by pozemky nezískala, požaduje finanční náhradu. Podle Hradeckého ale Lichtenštejnové musejí vědět, že nebudou úspěšní a žaloba spíše vyvolává nejistotu na straně současných vlastníků. Žaloba v podstatě obchází restituční předpisy, pozemků se nelze domáhat občanskoprávní cestou.
Advokát šlechtického roku Martin Halaj dnes uvedl, že vlastnické právo podle jeho mandantů nezaniklo. Krajský soud by podle něj měl zrušit rozsudek okresního soudu a vrátit jej k dalšímu řízení nebo žalobě vyhovět. Naopak zástupkyně Povodí Moravy Kateřina Sedláčková navrhla s odkazem na předchozí obdobné spory odvolání zamítnout.
Okresní soud v Ústí nad Orlicí žalobu v celém rozsahu zamítl. Dospěl k závěru, že žalobci neprokázali své vlastnické právo a nemají naléhavý právní zájem na jeho určení, zejména s ohledem na to, že o majetek přišli před více než 70 lety a náprava těchto křivd byla vymezena restitučními zákony. Podle soudu nelze po tak dlouhé době přezkoumávat tehdejší veřejnoprávní akty prostřednictvím obecných žalob, ani přiznat nároky, které by restituční rámec obcházely.
Knížecí rod Lichtenštejnů se v minulosti neúspěšně domáhal pozemků, které mu byly v Česku zkonfiskovány v souvislosti s Benešovými dekrety. Případ se dostal až k Evropskému soudu pro lidská práva, který o něm zatím nerozhodl.