Hrůza, bědují nad dopravou v Hlinsku. Město vymýšlí, jak zabránit kolapsu

Radek Latislav
  11:22
Nové nákupní centrum, které se má ještě letos otevřít u hlavní výpadovky z Hlinska na Poličku, přiláká na již tak přetíženou silnici první třídy další auta. Město chce dopravní situaci na hlavním průtahu městem zklidnit výstavbou nové okružní křižovatky. Kdo ji zaplatí, není v tuto chvíli jasné. Radnice již vykoupila za necelých šest milionů rodinný dům, který má křižovatce uvolnit místo.

Každý, kdo v posledních letech projíždí Hlinskem, musí uznat, že doprava na hlavním průtahu zhoustla. Ačkoli tranzitní doprava oproti minulým letům narostla, zhoršená dopravní situace na silnici I/34 je způsobena hlavně místní dopravou.

Mimo špičku se hlavním tahem v Hlinsku dá projet, ráno a odpoledne však doprava pořádně zhoustne. Přetížená křižovatka má být přestavěna na okružní. (6. března 2026)
Město Hlinsko kvůli místu pro novou okružní křižovatku vykoupilo za necelých šest milionů korun rodinný dům (vpravo), který čeká demolice. (6. března 2026)
Už tak komplikovanou dopravní situaci nezlepší ani otevření nového nákupního centra. (6. března 2026)
Frekventovaná křižovatka na výpadovce na Poličku patří k nejrizikovějším místům v Hlinsku. Auta na silnici I/34 komplikovaně najíždějí od sídliště i nové zástavby na Drachtinách. Rizikový je také přechod pro chodce nebo vjezd k čerpací stanici. (6. března 2026)
6 fotografií

„Od dopoledne do odpoledne jsou kolony od světelné křižovatky na všechny strany. Od Ždírce kolikrát až za radnici, z druhé strany až k multifunkčnímu centru. Hrůza,“ lamentuje nad dopravou ve městě Miloslav Zavřel, který bydlí u hlavního tahu, po kterém při loňském sčítání projelo téměř 12 tisíc aut, což jsou skoro třikrát větší dopravní intenzity než v roce 2010.

Nejhorší situace je na výpadovce na Poličku, kde chce město po Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) postavit dvě nové okružní křižovatky. Jedna se nachází na křižovatce u Penny marketu a čerpací stanice, v jejímž okolí došlo k velkému stavebnímu boomu a najet na hlavní komunikaci je ve špičkách i pro zkušené řidiče velkým problémem.

Doprava ještě naroste

„Je to jedna z nejvíc nebezpečných křižovatek ve městě. Stala se na ní řada dopravních nehod. Doprava narostla jak od Drachtin, kde jsme v posledních letech masivně investovali do výstavby rodinných domů, tak od sídliště, kde vzniklo vzdělávací centrum Planeta, postavena byla nová propojka na Rataje s parkovištěm a v lokalitě přibylo 24 bytů v objektu bývalé administrativní budovy Eta,“ vyjmenovává příčiny hustší dopravy starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Městu by ulevil obchvat, o kterém se hojně diskutovalo v 90. letech. Jeho koridor je sice v územním plánu, ale zatím není ničím jiným než pomyslnou čárou v mapě na sever od města a zřejmě i s výhledem na prioritnější stavby nebude.

Dopravní situace se přitom zlepšovat nebude, ba naopak. Kromě plánované výstavby bytových domů v Prošvicově ulici další dopravní magnet vzniká na hlavním průtahu v Poličské ulici. Hned vedle výjezdového stanoviště krajské záchranky v areálu bývalé teplárny vzniká nové nákupní centrum, ve kterém má ještě letos najít místo desítka menších retailových obchodů.

Město chce projekt ŘSD předpřipravit

„Tam nepůjde ani přejít,“ mávne rukou u jednoho ze supermarketů jeden z mužů. Na mysli má přechod pro chodce, který vede přes nebezpečnou křižovatku u čerpací stanice Orlen. Vedení radnice si časovanou dopravní bombu uvědomuje, a tak se rozhodlo pro neobvyklý krok – projekt bezpečnější křižovatky co nejvíc pro ŘSD předpřipravit.

„Nechceme jenom přijít někam s nataženou rukou a říkat: postavte to. My chceme přijít ve chvíli, kdy budeme vědět, že se do území nová křižovatka vejde, budeme mít vyřešené pozemky a budeme zkrátka připraveni, protože víme, že nám tato investice výrazně dopravní situaci zlepší,“ vysvětluje starosta.

Odborníci kvůli blízkému vjezdu k čerpací stanici hned na začátku jako neřešitelnou věc bez větších stavebních úprav zavrhli možnost doplnění křižovatky semafory, proto město hned začalo prověřovat výstavbu pětiramenné okružní křižovatky. Základní studie, která měla ověřit, zda se okružní křižovatka do území vejde, ukázala, že bez výkupu pozemků a demolice blízkého rodinného domu nic takové není možné.

„Kruhová křižovatka musí mít parametry odpovídající silnici první třídy. Jasně nám vycházelo, že bez tohoto pozemku, který jsme s domem vykoupili, nejsme schopni situaci vyřešit. Křižovatka by s chodníky z velké části zasahovala do nemovitosti, proto musí jít dolů,“ řekl Krčil k již vykoupenému domu s pozemkem za 5,8 milionu korun. Probíhají také jednání s PKN Orlen ohledně pozemků, které by do křižovatky zasahovaly.

Je to investice města, namítá ŘSD

Souhlas s výstavbou je podmínkou k tomu, aby radnice mohla situaci posunout dál. Město zatím žádný příslib ohledně výstavby od ŘSD nemá. „Kdyby ten kruháč byl v roce 2028, považoval bych to za obrovský úspěch,“ dodal Krčil.

Vyjádření ŘSD však zatím příliš optimismu nevzbuzuje. „Nejedná se o investici ŘSD, zmiňovanou stavbu plánuje město Hlinsko,“ sdělila mluvčí státního podniku Petra Drkulová.

Podle generálního ředitele ŘSD podobné investice zlepšující bezpečnost provozu jdou často ruku v ruce s developerem, který v okolí silnice I. třídy plánuje výstavbu. „Nové okružní křižovatky vznikají ve spolupráci se soukromým investorem nebo si města platí výstavbu sama, protože v okolí silnice prodají výhodně pozemky na developerské záměry,“ řekl Radek Mátl.

Ani jedno však není případ Hlinska, kde napojení do nákupního parku vzniká o pár set metrů dál mimo plánovanou okružní křižovatku. Zda nakonec nová křižovatka půjde na vrub města, nebo se radnice přeci jen domluví s ŘSD, není zatím jasné.

Nejde o jediný kruhový objezd v blízkém okolí. Zbrzdit auta od Poličky by měl i nový kruhový objezd na vjezdu do města na křižovatce ve směru na Chrast. Projekt, který počítá i s napojením průmyslové zóny, prošel posouzením dopravních policistů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

