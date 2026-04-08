Ondřej Navrátil vystaví v Pardubicích reliéfy, objekty i portréty

V galerii Art Space NOV v Pardubicích se ve čtvrtek uskuteční vernisáž děl sochaře Ondřeje Navrátila. Výstava nese název Platonická láska. Autora charakterizují antické motivy, komiksová imaginace a smysl pro ironii, uvedla v tiskové zprávě kurátorka Martina Vítková.
Návštěvníci uvidí například reliéfní výjevy inspirované antickými příběhy, hlavy Medusy a Kyklopa, figurální objekty i multimediální práci, v níž autor kombinuje sochu s animací. Součástí výstavy budou také nové portréty malované na netradiční materiál, vaječná plata, z nichž vychází i název celé výstavy Platonická láska, uvedla Vítková.
Navrátil se narodil v roce 1988 v Zábřehu na Moravě, studoval AVU v sochařských ateliérech Lukáše Rittsteina a Vojtěcha Míči. Strávil rezidenční pobyt v italské Carraře, kde je slavný mramorový lom. Odtud si přivezl materiál i náměty pro tvorbu, řekla kurátorka.
"Výstava v Art Space NOV je jeho první komplexní samostatnou prezentací. V Pardubicích potrvá do 23. května," řekla Vítková.
Art Space NOV sídlí ve sklepení renesančního domu čp. 49 na Pernštýnském náměstí a zaměřuje se na současné umění. Kromě výstav obrazů prezentuje nová média jako videoart, pořádá autorská čtení či performance.