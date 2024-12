Soud zamítl žalobu proti stavbě haly u Opatovic, místní se bojí její velikosti

Nová průmyslová hala by měla vyrůst na poli u Opatovic nad Labem. S její výstavbou nesouhlasí lidé z Opatovic a Čeperky. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Halu chce vybudovat společnost Czech Industrial Development, u části obyvatel okolních obcí plán vzbudil odpor. Výstavbu loni v lednu odmítli obyvatelé Opatovic v referendu, i když je záměr v souladu s územním plánem a developer už vlastní pozemky pro stavbu. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, uvedl soud v rozhodnutí, které poskytla mluvčí krajského soudu Kateřina Jarkovská.

Rozhodnutí o umístění novostavby haly v katastrálním území Opatovic vydal stavební úřad pardubického magistrátu 24. února 2023. Proti tomu se odvolali někteří obyvatelé Čeperky a Opatovic i radnice obou obcí. Krajský úřad vloni v říjnu odvolání zamítl a rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil. Část účastníků poté podala žalobu k soudu.

Průmyslová hala o výšce 16,5 metru by měla vyrůst v katastru obce Opatovice nad Labem. Průmyslový park má mít zastavěnou plochu skoro 24 tisíc metrů čtverečních a dalších více než 14 tisíc metrů čtverečních zpevněných ploch. Investor ji chce vybudovat na poli, které leží mezi velkou okružní křižovatkou a Čeperkou. Stavebník uvedl, že objekt bude sloužit pro lehkou výrobu s přidruženými sklady pro běžné spotřební zboží a výrobky z lehké produkce.

Odpůrci projektu se obávají velikosti stavby, hluku, prachu a možného dalšího negativního zatížení oblasti. Podle nich by se navíc stavbou nové příjezdové komunikace zpřístupnil celý prostor a v budoucnu by tam mohl vzniknout velký skladový komplex.

Radnice v Opatovicích podle dřívějšího vyjádření starosty Pavla Kohouta (Opatovice podle vás) nemá reálnou a legální možnost, jak stavbě zabránit. Pozemky patří investorovi, stavba je v souladu s územním plánem, jeho změna by byla vleklá a obci by hrozilo, že bude muset platit náhradu škody firmě nebo pozemky odkoupit, což je nad její možnosti. V minulosti se proti záměru stavby haly nestavěl a vysloužil si za to kritiku opozice.