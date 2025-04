Divoké rvačky i nepořádek. Kvůli incidentům posílí Pardubice kontroly strážníků

Křik, nepořádek, hlasitý smích. Na rušení nočního klidu jsou obyvatelé ulic v centru Pardubic už roky zvyklí. Hlavně na konci týdne „ožijí“ ulice víc, než je zdrávo. Největším problémem jsou party opilých lidí, které často vyvolávají konflikty.

Jen za poslední tři týdny pardubičtí strážníci řešili dvě velké potyčky, z nichž jedna skončila úmrtím. Další rvačka se minulý víkend odehrála u Zelené Brány. Problematická situace je i u základní školy Bratranců Veverkových, kde se pohybují pochybné existence drogově závislých a lidé bez domova. Incidenty vyvolávají zejména u rodičů obavy o bezpečnost dětí.

„Situace v centru města nám není lhostejná. Události posledních týdnů ukázaly, že musíme reagovat. Je pro mě zásadní, aby se lidé v Pardubicích cítili bezpečně. Zvýšený dohled v centru Pardubic je proto krokem k tomu, abychom udrželi tento prostor klidný, důstojný a bezpečný pro všechny,“ uvedl v tiskové zprávě města primátor města Pardubic Jan Nadrchal.

V praxi by to mělo znamenat, že v ulicích v centru města budou strážníci více vidět. „Kontroly chceme na problematických místech zintenzivnit, abychom pobyt těmto lidem více znepříjemňovali. Zejména ve večerních a nočních hodinách půjde o namátkové kontroly,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora s tím, že nejčastěji dochází k porušování vyhlášky města o konzumaci alkoholu na veřejném prostranství a rušení nočního klidu. Kontrolami chce vedení města nastavit příjemnější prostředí.

Agresivita lidí, kteří porušují zákon nebo páchají přestupky, se zvyšuje. Není to tak dávno, co hlídka strážníků u Základní školy Bratranců Veverkových zastihla partičku čtyř lidí, která při vrhání nože do kmene stromu popíjela alkohol v místě, kde to vyhláška města zakazuje. Jeden z mužů se pokusil několikrát udeřit strážníka do obličeje. V únoru si zase jeden muž hrál u školy s kuličkovou pistolí.

Není to poprvé, co se vedení města snaží veřejnost větším dohledem strážníků na bezpečnost uklidnit. Před dvěma lety primátor Jan Nadrchal nakázal městské policii, aby na bezpečnost v Tyršových sadech, kde došlo k několika incidentům, více dohlížela z koňského sedla.