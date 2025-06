V pondělí o půl třetí odpoledne vyjížděla hlídka městské policie do Tyršových sadů v Pardubicích kvůli skupince mladistvých. Děti popíjely alkohol přímo v parku. Nešlo přitom o starší teenagery, ale o dívky a chlapce školou povinné. Nejmladší z nich nadýchala téměř jedno promile.

Strážníci neprodleně kontaktovali zákonné zástupce, kterým následně děti předali. Vzhledem k věku a míře intoxikace byl případ postoupen k řešení orgánu sociálně–právní ochrany dětí.

Jak dopadla dechová zkouška u nezletilých? Celkem se dechové zkoušce podrobilo pět dětí ve věku 12-14 let Dívka, 12 let – 0,98 promile Dívka, 13 let – 0,5 promile Chlapec, 13 let – 0,26 promile Chlapec, 14 let – 0,90 promile Chlapec, 14 let – 0,80 promile

„Na místě jsme poskytli součinnost, informovali rodiče a situaci předáváme k dalšímu řešení sociálnímu orgánu,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

S blížícími se prázdninami městská policie znovu připomíná a upozorňuje na nutnost prevence a domácí osvěty. „Zdárná výchova je odpovědností rodičů, nejen přirozenou, ale částečně i zákonnou. Zkuste si doma promluvit o rizicích spojených s alkoholem. Možná tím předejdete nepříjemnému setkání s námi,“ dodal Sejkora.

„V případě, že policie zachytí dítě pod vlivem alkoholu, je naším úkolem zjistit, zda jde o ojedinělý exces nebo širší problém v rodině. Společně s rodiči vyhodnocujeme situaci – zda doma nepodceňují známky rizikového chování, jestli dítě nevyhledává problematickou partu nebo se v rodině nevyskytují výchovné potíže. V každém případě následuje pohovor na OSPOD a podle jeho výsledku rozhodneme, zda věc uzavřeme, nebo doporučíme další podporu. S letními prázdninami navíc bohužel přibývá případů, kdy mají děti více volného času a méně dohledu,“ uvedla pro iDNES.cz vedoucí odboru sociálních věcí Iva Bartošová.

„Rodiče by především měli mít kontrolu nad trávením volného času svých dětí, měli by alespoň orientačně znát kamarády, se kterými se dítě stýká. Je dobré, aby děti měly smysluplně vyplněný volný čas, příležitost realizovat své zájmy. Velký vliv má příklad v rodině – pokud rodiče doma běžně a hlavně pravidelně konzumují alkohol, je pravděpodobné, že dítě bude alkohol automaticky vnímat jako běžnou součást života. S dětmi by se o alkoholu mělo mluvit otevřeně, jaká jsou jeho rizika apod. Je ve společnosti spousta viditelných příkladů, na kterých se dá demonstrovat, jak vážné může mít konzumace důsledky,“ řekla Bartošová.

Rodiče by si taky měli všímat změn v chování dětí, neměli by být lhostejní k jejich problémům. Důležitá je důvěra v rodině, dítě by se nemělo bát jít za svým rodičem, pokud má nějaký problém a nebo průšvih. Pokud důvěra není, častěji děti vyhledávají partu vrstevníků, kteří mohou mít ‚dobré rady‘, jak z problémů utéct. Velkým problémem jsou na každém rohu reklamy na sluncem osvícené drinky na pláži a podobně,“ dodala.