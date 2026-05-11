Oprava domku v Kunvaldu s památníkem Jednoty bratrské vyjde na 27 milionů korun

Rekonstrukce venkovského Domku Na Sboru v Kunvaldu s památníkem Jednoty bratrské bude stát odhadem 27 milionů korun. Pardubický kraj jej loni koupil od Českobratrské církve evangelické a chystá obnovu kulturní památky včetně nových expozic a zázemí pro návštěvníky. Na část nákladů chce evropskou dotaci, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě. Objekt stojí na místě bývalé českobratrské školy ze 17. století a je historicky spojený s působením jednoty bratrské a jejího posledního biskupa Jana Amose Komenského.
"Záměrem našeho projektu je rekonstrukce současného zděného domu včetně nové expozice, vybudování nového kompozičně doplňujícího obslužného objektu a úprava celého areálu včetně přístupu pro imobilní návštěvníky. Práce jsou rozděleny do dvou etap s celkovými náklady kolem 27 milionů korun. Předpokládaná výše evropské dotace je pět milionů korun," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).
Zpracovatel studie architekt Aleš Klose pracuje na projektové dokumentaci. V polovině roku by něm být hotový projekt na první etapu, s dokončením obou etap hejtmanství počítá do konce roku 2028. Domek převezme do správy Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě.
Podle krajského radního pro kulturu a regionální rozvoj Romana Línka (Koalice pro Pardubický kraj) je domek ve špatném technickém stavu a původní expozice už neoslovovala současnou generaci. Proto je nutná oprava a příprava dvou moderních expozic. "Domek musí připomínat události spojené s Jednotou bratrskou, která zde měla modlitebnu," uvedl Línek.
Do podkroví a venkovních prostor plánuje kraj druhou expozici, která zmapuje cesty českého exilu. Téma navazuje na osudy příslušníků Jednoty bratrské i na další místa v okolí jako Růžový palouček u Litomyšle nebo Brandýs nad Orlicí.
Má i novodobé příběhy dané sociální nouzí nebo politickou perzekucí. Expozice zmapuje i komunity českých exulantů ve světě, které se ke svému původu aktivně hlásí, například v rumunském a srbském Banátu, Volyni nebo USA.
Objekt dlouho sloužil jako škola, poté byl v soukromých rukou a v roce 1929 ho zakoupila Českobratrská církev evangelická a upravila jako malé muzeum. Kulturní památkou je od roku 1958. Nedaleko domku je pomník Jana Amose Komenského, ale i další památná místa jako Modlivý důl, místo tajných bohoslužeb, bratrská lípa nebo lokalita Jordán připomínající bratrské křty.
Když byla po bitvě na Bílé hoře Jednota bratrská zakázána, museli její členové včetně Komenského odejít do exilu.