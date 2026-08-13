Oprava kříže na lanškrounském kostele odhalila historické dokumenty

Autor: ČTK
  13:40aktualizováno  13:40
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Oprava kříže na lanškrounském kostele odhalila historické dokumenty, odborníci o jejich umístění věděli. Farnost nechává opravit kříž z věže kostela sv. Václava, který před lety poškodil silný vítr. Při sejmutí kříže a báně odborníci vyjmuli dva tubusy, v nichž se nacházely historické listiny z 18. až 20. století. Nalezené písemnosti restaurátoři odborně ošetří a pokusí se zjistit více o jejich obsahu. ČTK to řekl stavební technik Miroslav Indra z Vikariátu Ústí nad Orlicí.

"Kříž jsme sundávali, protože byl ohnutý. Na jeho opravu jsme našetřili a nyní se bude restaurovat. O listinách jsme věděli, že tam jsou. Vzalo si je muzeum, udělá jejich soupis. Nejstarší listinu nešlo ani rozdělat, restaurátor ji bude muset odborně rozbalit a přečíst," řekl Indra.

V tubusech byly dokumenty a předměty z několika staletí. Nejstarší jsou pamětní listy z let 1766 a 1798, jejichž obsah se dochoval také v pozdějších opisech. Následují zápisy z let 1861, 1901 a 1927, z nichž byly při opravě kostela v roce 1979 pořízeny fotokopie. V menší schránce se nacházel také výtisk vídeňského deníku Die Presse z roku 1861. Větší tubus ukrýval svědectví o opravě kostela z roku 1979, konkrétně to byly dobové noviny ze září, fotografie z rekonstrukce a sada mincí.

"Máme v plánu dokumenty do báně zase vrátit a chceme tam přidat další tubus s novou zprávou o současnosti," řekl Indra.

Dokumenty jsou nyní v lanškrounském muzeu, kde se o ně postarají odborníci. Kostel sv. Václava je poprvé písemně doložen v roce 1349, kdy byl ještě zasvěcen Panně Marii. Původně sloužil jako farní kostel, později přešel pod správu augustiniánského kláštera. Stavba má výrazné gotické a barokní prvky, přičemž gotický je například presbytář a věž získala barokní podobu v 18. století. Zajímavostí jsou také renesanční fresky objevené nad sakristií a pozdně barokní iluzivní výzdoba.

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