Z dominanty Pardubic mizí lešení. Zelená brána je teď světlejší než dříve

Milan Zlinský
  10:42aktualizováno  10:42
Pardubice mají alespoň částečně zpět svou dominantu. Dělníci sundali lešení z vrchní části Zelené brány a ta odhalila svou novou světlejší podobu. Práce vyjdou na 39 milionů korun.
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)

Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Dlouho plánovaná oprava Zelené brány se pomalu rozjíždí. Hlavní práce vypuknou...
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
16 fotografií

Té změny si musel všimnout každý. Pardubická Zelená brána je mnohem světlejší než před opravou. Je to důsledek právě gradující kompletní opravy památky ze 16. století.

Ale podle odborníků světlá podoba věži nezůstane nadlouho. Vlivem počasí postupně opět ztmavne. „Světlejší vzhled není samoúčelným rozhodnutím, ale přirozeným důsledkem použití kvalitní spárovací hmoty, která chrání kameny před vlhkostí. Stejně jako na Kunětické hoře ale postupně během let přirozeně ztmavne,“ uvedla Petra Fučíková, vedoucí střediska památek, která na průběh oprav dohlíží.

Lešení krylo celou Zelenou bránu zhruba rok. Práce postupují podle časového plánu, problém je však v tom, že se projekt prodražuje. Stav zdiva je prý mnohem horší, než odborníci původně mysleli.

Třída Míru bez MHD? Její oprava může znamenat definitivní konec trolejbusů

„Zvenčí se věž mohla zdát pevná, ale podrobné sondy ukázaly, že vnější a vnitřní zdivo není pevně spojeno, spárovací malta se v mnoha místech rozpadla na písek, objevily se dutiny i volně vložené kameny. Na ochozu jsme navíc zjistili hluboké trhliny a korodující výztuž,“ uvedl Jan Vinař, autorizovaný inženýr a expert Národního památkového ústavu.

Sanace si proto vyžádala celou řadu mimořádných opatření – od injektáže speciální směsí přes výměnu nejvíce poškozených prvků až po zesílení železobetonových krakorců. Tyto práce znamenaly i citelné zvýšení ceny díla. Zatímco původní cena zakázky činila 28 milionů korun, město muselo uvolnit další peníze na průzkumy, projektové změny a restaurátorské práce. Celkové výdaje tak nyní dosahují přibližně 39 milionů korun.

Problémy jsou vážnější, než se čekalo

„Už průzkumy ukázaly, že Zelená brána není v dobré kondici. Teprve když restaurátoři začali pracovat přímo na konstrukci, ukázalo se, že problémy jsou ještě vážnější, než jsme čekali. Proto jsme museli rozšířit rozsah oprav i navýšit rozpočet, aby byla památka zachráněna. Zelená brána je nejcennější symbol Pardubic a jsem přesvědčený, že díky této opravě bude stát bezpečně i pro další generace,“ uvedl primátor města Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO 2011.

Památkáři při volbě technologie zohlednili i výsledek referenda z roku 2021, kdy se občané vyslovili proti návratu k omítnuté podobě věže. Místo plošné omítky proto odborníci zvolili tzv. „zaspárování do líce“ – tedy kompletní vyspárování ochrannou směsí až do roviny líce kamene. „Je to technologicky i esteticky přijatelný kompromis,“ uvedla Petra Fučíková.

Obyvatelé Pardubic měli možnost se vyjádřit k budoucnosti Zelené brány v místním referendu, které se konalo v říjnu 2021 během parlamentních voleb. Vítězná varianta hlasování byla „neomítat“, což podpořilo 72,5 procenta hlasujících. Referenda se zúčastnilo 31 425 voličů. Přitom po většinu své historie měla brána omítku. O tu přišla až v roce 1912.

„Veřejnost odmítla návrat k omítce, zároveň jsme ale nemohli dopustit, aby byla konstrukce dál ohrožena. Tento postup je doložen z historie, poskytuje stavební ochraně potřebnou účinnost a přitom respektuje výsledky referenda,“ uvedl Zdeněk Tobiáš z oddělení památkové péče magistrátu.

Zelená brána je jednou z nejvýznamnějších dominant Pardubic, která spolu se zámkem tvoří charakteristickou siluetu historického centra města. Věž, vysoká téměř 60 metrů, nabízí návštěvníkům jedinečný výhled na město a okolí, včetně hradu Kunětická hora.

Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
Dlouho plánovaná oprava Zelené brány se pomalu rozjíždí. Hlavní práce vypuknou na jaře. (14 ledna 2025)
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
16 fotografií

Průčelí brány zdobí reliéf podle návrhu Mikoláše Alše, který zobrazuje erbovní pověst pánů z Pardubic. Brána byla postavena roku 1507, po požáru roku 1538 byla nastavena o zhruba 13 metrů a doplněna typickým zastřešením. Je to vlastně poslední zbytek někdejšího opevnění.

Současné práce by měly skončit příští rok na jaře, kdy se Zelená brána ukáže lidem celá bez lešení a ochranných plachet. „Zelená brána je ikonická stavba a symbol Pardubic. Jsme rádi, že na její obnově pracují skutečné špičky v oboru, které mají zkušenosti. Díky tomu máme jistotu, že bude opravena správně a se vší úctou k její historii,“ dodal Nadrchal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:42,  aktualizováno  19:27

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Domov pro seniory U Biřičky v H.Králové má nové pietní místo, Strom vzpomínek

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové má nové pietní místo nazvané Strom vzpomínek. Vzrostlý kaštanovník obtočený kovovou spirálou je osvětlen a ozdoben...

30. října 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Kutná Hora omezí reklamu v centru města

Kutná Hora omezí reklamu v centru města. Na veřejně přístupných místech mimo provozovny nebude možné vylepovat například plakáty nebo vyvěšovat plachty a...

30. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svaz lyžařů chce převzít iniciativu v Národním sportovním centru v Harrachově

Svaz lyžařů (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu...

30. října 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

V Adamově vzniká film Město otců, otevírá téma hledání vlastních kořenů

Celovečerní film o hledání vlastních kořenů s názvem Město otců točí v Adamově na Blanensku režisér Zdeněk Tyc. V hlavních rolích otce a syna se představí...

30. října 2025,  aktualizováno 

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Novým starostou Jirkova na Chomutovsku zvolili zastupitelé Jana Šrumu (ANO)

Jirkov na Chomutovsku povede nový starosta Jan Šruma (ANO). Dosud zastával funkci neuvolněného místostarosty. O jeho volbě do čela zhruba dvacetitisícového...

30. října 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Plzeň uspořádá Den pro les, dobrovolníci budou sázet borovice v Zábělé

Plzeňští správci městských lesů uspořádají v sobotu 8. listopadu tradiční akci Den pro les. Koná se vždy na jaře a na podzim a dobrovolníci při ní sázejí...

30. října 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

KPMG zpracuje audit Kulturního centra Plzeňského kraje,kde 9. 9. zasahovala NCOZ

Firma KPMG začala pracovat na auditu krajské firmy Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). Hejtmanství KPMG zaslalo materiály, jež si vyžádala. Dnešní...

30. října 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Poslancem SPD v Pardubickém kraji je Hrnčíř, stížnost Chaloupeckého NSS zamítl

Nejvyšší správní soud (NSS) přepočítal preferenční hlasy pro kandidáta SPD Milana Chaloupeckého v části Pardubického kraje a zjistil, že oproti vyhlášeným...

30. října 2025  16:28,  aktualizováno  16:36

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr dopravního podniku

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr svého dopravního podniku (DPMLJ). Z něj dopravce zaplatí letos provedenou opravu tramvajové tratě v Riegrově...

30. října 2025  16:26,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.