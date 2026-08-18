Oprava vysokých pecí v Mladějově na Svitavsku vyjde muzeum na miliony korun

Průmyslové muzeum v Mladějově na Svitavsku připravuje nový návštěvnický okruh u čtyř vysokých pecí, které patří k dominantám areálu bývalé továrny na zpracování žáruvzdorného jílu, takzvané šamotky. Než je ale muzeum bude moci zpřístupnit veřejnosti, musí opravit jejich střechy a další poškozené části. Základní záchrana pecí vyjde odhadem na tři až čtyři miliony korun, řekl ČTK Miloš Kopřiva z muzea.
Čtyři vysoké pece v Mladějově jsou podle Kopřivy unikátní tím, že se dochovaly vedle sebe. Podobné vysoké pece jsou podle něj v Česku už jen ve Vítkovicích. Práce na jejich záchraně postupují podle toho, jak se spolku daří získávat dotace. "Minimálně, aby se pece zachránily, s tím, že tam nebude nic extra vybudovaného, tak to je výdaj kolem tří až čtyř milionů," řekl Kopřiva.
Největším problémem jsou střechy, kterými zatéká do železobetonové konstrukce. "Nejdřív musíme udělat vlastně veškeré střechy, pochozy, které tam jsou, a až to bude v pořádku, tak teprve tam můžeme udělat nějaký návštěvnický okruh," řekl Kopřiva.
Muzeum letos díky grantu Pardubického kraje opravilo střechu a fasádu na elektrorozvodně bývalých pecí. Akce stála 600.000 korun, z toho 400.000 korun pokryla krajská dotace. V další etapě chce muzeum opravit další střechu, která je podle Kopřivy v dezolátním stavu. "Je tam takový litý asfalt, který se musí dát pryč a udělat nová střecha," řekl Kopřiva. Muzeum zároveň zřídilo transparentní účet, na který mohou lidé přispět na opravu vysokých pecí, dodal.
Čtyři vysoké pece měří 28 metrů. Jsou odstavené více než 30 let. Postaveny byly v roce 1965, vypaloval se v nich žáruvzdorný jíl. Poslední surovinu zpracovaly na podzim roku 1991. "Máme expozice železniční, silniční, zemědělské techniky a tak dál, motory, bývalou parní elektrárnu, ale tohle by byl další tahák kromě naší úzkokolejky," řekl Kopřiva.
Průmyslové muzeum Mladějov provozuje bývalý průmyslový areál s úzkorozchodnou železnicí dlouhou 11 kilometrů. V areálu jsou mimo jiné exponáty železniční, silniční a zemědělské techniky, bývalá parní elektrárna a další historická technika. Muzeum v sezoně pořádá jízdy úzkokolejkou a prohlídky. Podle Kopřivy letos očekává kolem 12.000 návštěvníků.
Muzeum letos poprvé pořádá Hornický den, který bude 5. září. Setkání věnuje horníkům, kteří pracovali v dole Hřebeč a v Mladějově. Na závěr sezony bude Den železnice, který připadne na poslední zářijovou sobotu.