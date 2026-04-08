Právě v těchto dnech se jasně ukazuje, jak je nový most přes Labe na severovýchodním obchvatu Pardubic pro město důležitý. Stále není úplně otevřený most kapitána Bartoše, práce nekončí na mostu Pavla Wonky a nově Správa a údržba silnic Pardubického kraje začala opravovat starý vojenský most v Kuněticích. Právě ten přitom lidé z východního okraje krajského města hojně využívají.
„Zároveň pokračují práce na stavbě nového mostu v Řečanech nad Labem a v těchto dnech dochází k výměně prken na mostu v Kuněticích,“ uvedl hejtman Martin Netolický zvolený za 3PK.
Uzávěra starého dřevěného mostu mezi Kuněticemi a Sezemicemi skončí relativně brzy. „Průjezd vozidel nebude možný, naopak chodci přes řeku Labe přejdou po celou dobu oprav. Uzávěra je plánována do konce dubna. Zásah zajistí menší hlučnost mostu,“ uvedla Správa a údržba silnic Pardubického kraje na svém Facebooku.
Ta samá organizace pomalu finišuje i na mostu Pavla Wonky. V současné době se pracuje na chodníku na východní straně mostu, brzy přijde na řadu také pokládka živičných vrstev a demontáž mostních provizorií.
„V prvním květnovém týdnu bude probíhat pokládka povrchových živičných vrstev v obou krajních pruzích mostu a přibližně v polovině měsíce května do nich bude převeden provoz. Rekonstrukce je pojatá komplexně tak, aby most dlouhodobě sloužil bez nutnosti dalších výrazných omezení provozu v budoucích desetiletích,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr z ODS.
Od konce června by také podle něj měly plně sloužit chodníky na obou stranách mostu. Po převedení provozu začnou práce ve středu mostu. „Dojde k demontáži mostních provizorií a nájezdových klínů a začne se pracovat na výměně izolace ve středové části. Dokončí se také přechodové desky a následovat bude pokládka živičných krytů. Na konci července by měl most začít sloužit řidičům i chodcům v plném rozsahu,“ doplnil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.
Životnost klíčového mostu Pavla Wonky se prodlouží
Během oprav se musely udělat změny v technickém řešení výměny nosných lan. Celková cena za rekonstrukci by tak měla dosáhnout částky 235 milionů korun včetně daně. Po dokončení rekonstrukce bude most mít (stejně jako před rekonstrukcí) pět jízdních pruhů, a to včetně odbočovacího na nábřeží Václava Havla. Chodníky budou určeny pro smíšený provoz cyklistů a chodců. Vodorovné dopravní značení bude možné při změně intenzity dopravy v budoucnu změnit.
Další, byť podstatně menší úleva pro řidiče z Pardubic by měla přijít na konci prázdnin. Na tu dobu je totiž naplánované otevření provizorního přemostění vedle mostu kapitána Bartoše. Dočasný most by stavební firma měla podle dohody s městem zprovoznit 1. září. Ovšem i na něm se bude jezdit kyvadlově s pomocí semaforů.
Na radnici nyní politici s napětím očekávají, co především plné otevření mostu Pavla Wonky provede s dopravou v centru. Zatím si pochvalovali, kolik aut třeba ze Sukovy třídy odvedl nový obchvat. Ovšem až se most plně otevře, situace se může změnit. Ostatně řidiči se prý už vrací na obvyklé trasy.
„Část motoristů, kteří využívali nový severovýchodní obchvat Pardubic, se opět vrátila zpět do centra města. Po jeho zprovoznění ubyla na Sukově třídě třetina aut, po nějaké době úbytek klesl na deset procent,“ řekl ČTK náměstek ředitele městské policie a zastupitel za ODS Petr Kvaš.
Vrátí se po otevření mostu řidiči zpět do centra města?
Obchvat slouží dopravě od 5. prosince loňského roku a spojuje sídliště Dubina s Fáblovkou a Trnovou. Odvádí dopravu ze severovýchodní strany města. Po zprovoznění přeložky silnice I/36 po ní začala jezdit třetina aut z provozu v centru.
„Před otevřením severovýchodního obchvatu jezdilo po Sukově třídě v obou směrech více než 20 tisíc aut denně. Po otevření obchvatu se hned v prosinci provoz snížil o více než 7 000 aut denně, tedy dohromady na 14 tisíc vozidel. Teď se počet aut opět zvýšil na 9 000 v každém směru, tedy 18 tisíc dohromady, což představuje zhruba 90 procent provozu před otevřením obchvatu,“ dodal Kvaš.
Podle něj se situace může po prázdninách ještě zhoršit, až most bude mít obvyklou kapacitu. „Po rozšíření mostu se uvidí, zda řidiči využijí novou kapacitní trasu, nebo zůstanou u dosavadních zvyklostí, například že budou jezdit z Polabin na Dubinu po severovýchodním obchvatu,“ řekl bývalý náměstek primátora Kvaš.
I tak je však nový obchvat klíčový a i desetiprocentní úbytek aut ve středu města má smysl. „Snižuje zátěž centra města a nabízí alternativu pro tranzitní dopravu. Dává řidičům možnost volby. Pokud je trasa komfortní a rychlá, lidé ji využijí, pokud ne, zůstanou ve stávajícím systému,“ uvedl Kvaš.
|
Dopravní situace v centru je lepší i podle primátora Jana Nadrchala. „Jak říkají dopravní experti, řidiči hledají volnější cestu. Přemýšlejí, že když jinde stojí, pojedou tam, kde je místo, a tím se provoz postupně přelévá,“ uvedl primátor.