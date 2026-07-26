Opravený Wonkův most v Pardubicích se vrací do plného provozu

Wonkův most přes Labe v Pardubicích je ode dneška po rekonstrukci otevřený v režimu předčasného užívání. Jedna z nejdůležitějších dopravních tepen Pardubic se tak vrací do plného provozu, informovali dnes ČTK zástupci hejtmanství. Investorem rekonstrukce za 235 milionů korun je Pardubický kraj. Oprava mostu začala na jaře 2024 a dočasná změna provozu, tedy omezení dopravy na jeden pruh v každém směru nastala v červnu 2024. Za běžného provozu využívají most denně tisíce řidičů.
"Most Pavla Wonky patří mezi nejvýznamnější dopravní stavby v kraji, proto jsme od začátku kladli důraz na to, aby rekonstrukce byla provedena komplexně a zajistila jeho dlouhodobou životnost. Dnes se most otevírá řidičům v režimu předčasného užívání, což v reálu pro uživatele znamená návrat plného provozu," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr (ODS).
Silničářům zbývá dokončit drobné práce, které nebudou mít na dopravu zásadní vliv. "Po uvedení do předčasného užívání dokončíme už jen několik drobných prací a administrativních kroků potřebných pro kolaudaci," uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.
Most se vrací do původního dopravního uspořádání s pěti jízdními pruhy včetně odbočovacího pruhu na nábřeží Václava Havla. Chodníky na obou stranách mostu budou i nadále sloužit společně chodcům a cyklistům.
Podle hejtmana Martina Netolického (43PK) rekonstrukce mostu patřila mezi technicky nejsložitější mostní stavby, které Pardubický kraj v posledních letech uskutečnil. "Stavbaři museli upravit některé technologické postupy, především při výměně kabelů volného předpětí a revize a obnově izolace mostu. Rekonstrukce představovala investici přibližně 235 milionů korun včetně DPH a patří mezi největší mostní projekty, které Pardubický kraj v posledních letech realizoval," sdělil hejtman.
Výsledkem je podle vedení kraje zmodernizovaná stavba připravená na vysoké dopravní zatížení. "U takto významné dopravní tepny je kvalita provedení velmi důležitá. Díky této rekonstrukci získávají Pardubice most, který bude bezpečně sloužit motoristům, cyklistům i chodcům po mnoho dalších let," řekl Netolický.
Rekonstrukce si vyžádala také práce navíc, se kterými se původně nepočítalo. Z tohoto důvodu se práce protáhly a původní smluvní cena zakázky 183 milionů korun se navýšila kvůli nepředvídatelným technickým komplikacím, které se objevily až po odkrytí konstrukce. Celkové náklady rekonstrukce činí přibližně 236 milionů korun. Práce měly původně skončit na podzim 2025.
Wonkův most je vytíženou dopravní tepnou. Před rekonstrukcí po něm každý den projelo více než 33.000 aut denně. Most měří více než 170 metrů, na šířku má téměř 25 metrů. Most byl postaven v letech 1956 až 1959. Byl prvním monolitickým mostem z předpjatého betonu v zemi. Lana se v něm měnila naposledy v 80. letech minulého století.