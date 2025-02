Útulek udělá místo pro nový domov seniorů, opuštěná zvířata zamíří k letišti

Je to jako ze známé filmové komedie Kulový blesk. Na stěhování jednoho je závislý ten druhý. V tomto případě jde o zvířata a důchodce. První čekají už roky na nový útulek, ti druzí na větší kapacity v městském domově. Ten se však nemůže rozšířit dříve, než se zvířata přesunou.

„Tlačí nás čas, na místě starého útulku bude městský dům pro seniory. Má se začít stavět na začátku roku 2025. Rádi bychom proto měli přestěhování útulku do nového do dvou let vyřešené,“ řekla před rokem náměstkyně primátora Pardubic Jiřina Klčová.

Nyní už je jasné, že se letos nový domov pro seniory začít stavět nemůže. Nicméně přesun se blíží. Po letech dohadů a změn radní vybrali místo pro zvěřinec, a stavbě tak už nic zásadního nebrání. Zatoulaná zvířata najdou domov v Popkovicích na západním okraji města.

„Kdyby šlo všechno dobře, mohlo by se letos začít stavět, určitě by to byla druhá polovina roku, spíš ke konci roku. Máme projektovou dokumentaci a připravujeme stavební povolení,“ řekla náměstkyně.

Město dlouho hledalo vhodné místo, o potřebě přemístit útulek ze Štrossovy ulice, kde je málo místa, politici hovoří přes 20 let. V posledních letech radnice uvažovala o lesoparku na Dukle, dvou lokalitách ve Starých Čívicích nebo na Hůrkách. Ohradila se proti tomu veřejnost, nehlasovali pro to ani zastupitelé a v jednom případě vznikl spor o vlastnictví betonových žlabů na jednom z pozemků.

Lokalita za letištěm patří Nadaci pro rozvoj města Pardubic, podle územního plánu je určena pro lehkou výrobu, která tam ale nebude, protože poblíž jsou rodinné domy. Zvířecí útulek od rodinné zástavby odcloní zelený pás.

„Nadace bude sázet stromy podle předpokladu letos na podzim. Jarní výsadbu nestihneme, protože je tam pacht pro zemědělce, běží roční výpovědní lhůta,“ řekla Klčová.

Útulek vyjde minimálně na 60 milionů

V lokalitě nadace vysadí různé dřeviny včetně ovocných stromů a keře, které porostou v květnaté louce. Zelený pás doplní nové cesty, které přírodní zónu propojí s Popkovicemi. Útulek bude stavět také městská nadace. Stavba útulku jí potrvá více než jednu stavební sezonu.

V minulosti byla cena odhadována na 60 milionů korun. Výsledná cena vzejde z výběrového řízení na stavební firmu. „Doufám, že nám cena nevzroste. Bude se stavět minimálně dva roky. Financování se tak rozdělí,“ řekla Klčová.

Díky stěhování zvířat tak město bude moci naplnit svůj dlouholetý plán na rozšíření domova pro seniory U Kostelíčka. Radní momentálně hledají zdroje, ze kterých téměř půlmiliardovou investici zaplatí. „Cena se z původně odhadovaných 330 milionů vyšplhala na 456 milionů bez daně. Proto jednáme s investorskou společností, která chce vybudovat v Česku Centra dlouhodobé péče, volit budeme moci z několika možností,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Na stavbu je už vydané územní rozhodnutí. Radním by se nejvíce líbilo, kdyby firma domov postavila a ten by pak provozovala příspěvková organizace města. „Jejich vizí samozřejmě je, aby to mohli provozovat přímo jako Centrum dlouhodobé péče,“ uvedl Rychtecký.

Podle něj jsou Centra dlouhodobé péče financována investičním fondem, za jehož vznikem stojí Česká kancelář pojistitelů a Česká asociace pojišťoven. Fond už spolupracuje s několika městy. Při rozhodování Pardubic bude důležitá kvalita péče a její cenová dostupnost. Město by chtělo mít vliv na skladbu klientů, domov by měl primárně sloužit občanům Pardubic.

Podrobnější nabídky v různých variantách by investor měl předložit na jaře včetně vyčíslení finanční zátěže pro město a úspory investičních nákladů díky vlastní developerské společnosti. Konečné rozhodnutí by bylo na zastupitelích. Vyloučena není možnost, že Pardubice žádnou nabídku nevyužijí a zařízení postaví vlastními silami.