Příkop u pěchotního srubu uvěznil muže. Pomáhala horská služba, hasiči i záchranka

Betonový příkop byl zbudovaný jako součást pevnostního objektu a měl původně zamezovat přístup ke střílnám. „Muž si při pádu způsobil zranění a nebyl schopen se z přibližně třímetrové hloubky vlastními silami dostat,“ řekl Žejdlík. Nehoda se stala kolem 18:00.
|
Na co zírá mašinfíra: Lokálka na konci Orlických hor vás sveze i mezi bunkry
Srub je v nepřístupném terénu. Hasiči dojeli k tvrzi Bouda, dál s těžkou technikou jet nemohli. Jednotky potřebné vybavení přendaly na terénní čtyřkolky a dojely ke zraněnému.
„Po příjezdu ke srubu provedli hasiči zajištění zraněného, jeho vyproštění z příkopu a následně jej předali do péče Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje,“ řekl Žejdlík. Na záchraně se podíleli horští záchranáři, lezecká skupina hasičů z Ústí nad Orlicí a Jablonné nad Orlicí, dodal.
Pěchotní srub K–S 25 Na Sedle na Orlickoústecku
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License