„Hockeytown“ nespal, titul se slavil dlouho do rána. Série večírků však nekončí

Milan Zlinský, Marek Votke
  11:02
Dynamo! Mistři! Tak jsme první, no a co? Erupce nadšení v ulicích, hospodách i v domácnostech. Hokejové město v úterý večer tlačilo svoje Dynamo k zisku zlatého grálu. Nakonec vše explodovalo krátce po 20. hodině, když Lukáš Sedlák našel volného Romana Červenku a ten zajistil hokejovému klubu historicky sedmý titul mistra republiky. Pak propukly bujaré oslavy, u kterých byli i redaktoři iDNES.cz.
Celou mistrovskou hru Dynama ze střídačky zaštítil hlavní trenér Filip Pešán. Titul bere po deseti letech, naposledy se mu to povedlo v roce 2016 s Libercem. (29. dubna 2026) | foto: Tomáš Kubelka

Po dlouhých čtrnácti letech se Pardubice dočkaly. Dynamo získalo sedmý extraligový titul ve své historii a v noci na středu se na něj těšilo plné Pernštýnské náměstí. Mistři z Třince dorazili ve 2.40 hodin a odstartoval první z mnoha večírků.

„Joooo,“ řvali si lidé z pár centimetrů do obličeje na Pernštýnském náměstí i všude jinde. K vidění byly i slzy dojetí. Také přišla u mnohých úleva po dalším nervydrásajícím utkání.

„Já bych už na sedmý zápas snad ani nešel. To se nedá vydržet. Srdce mám jen jedno,“ říkal třeba dlouholetý fanoušek Pardubic Petr Štěpánek. „Čím jsem starší, tím to napětí a stres nesu hůře. Jsem fakt šťastný, že jsme se toho znovu dočkali,“ radoval se přímo na náměstí i bývalý šéf fanklubu Karel Klodner, který byl osobně v Třinci.

Ovšem on stál v centru města už někdy krátce po půlnoci, zatímco hráči byli ještě hodně daleko. „Tak Mohelnice,“ oznamoval davu moderátor polohu týmového autobusu se vzácným nákladem, který ovšem nabíral čím dál větší zpoždění nejen kvůli uváznutí v koloně za přepravou nadměrného materiálu, která se táhla právě z Mohelnice až k Litomyšli.

Fanoušci se na svých telefonech zatím bavili pohledem na videa, která ukazovala hráče, jak berou útokem zásoby benzinových stanic. „Kondel za kasu!“ pobízeli třeba novopečení mistři svého spoluhráče Jáchyma Kondelíka, aby urychlil obsluhu zhruba někde u Frýdku-Místku.

„Už je to tady! Přivítejte mistry! “ začal křičet přesně ve 2:40 ráno moderátor Pavel Cejnar. A z autobusu se začali přesouvat na pódium členové kádru včetně majitele Petra Dědka. Právě ten hned vedle Sedláka nebo Červenky sklidil největší aplaus. „Moc si vážím, jaké máme fanoušky. Když jsme před pár lety horko těžko zachraňovali extraligu, tak jste nás podporovali úplně stejně. Proto je tenhle pohár i váš,“ křičel útočník Jan Mandát, který zažil dobu temna, kdy během několika let Pardubicím reálně hrozil sestup do první ligy.

Nekoupil jsem si titul, ale hráče, kteří ho vybojovali, hlásí majitel Dynama

Vše se otočilo v roce 2020 právě příchodem majitelů Petra Dědka a Ondřeje Heřmana, kteří díky masivním investicím udělali z Dynama velkoklub. Jenže očekávaný titul ne a ne přijít. Nakonec ho červenobílý klub získal až ve třetím po sobě jdoucím finále, tentokrát na ledě Třince.

„Konečně jsme se dočkali, je to krásné. Jsem rád, že se k nám přiklonilo i štěstí. Myslím, že jsme si ho za celou sezonu i celé play off zasloužili. Někteří kluci hráli se zraněním, nastoupili klidně jen na pár zápasů, aby mohli týmu pomoct. Klobouk dolů přede všemi, odmakali jsme to,“ vyprávěl hned po zápase kapitán týmu Lukáš Sedlák.

Na pódiu o pár hodin později už byl zjevně jako většina spoluhráčů hodně unavený. Cesta byla evidentně dlouhá a náročná, ale to fanouškům nevadilo. Hodinu si užívali společné chvíle s hráči. Gólman Malcolm Subban zpíval hit kapely Queen We Are The Champions, útočník Robert Kousal zase všechny fanoušky pobízel, aby druhý den nechodili do práce a šli se „vožrat“.

Dav se rozcházel až kolem čtvrté hodiny ranní. A brzy se sejde zase. Už dnes bude na Pernštýnském náměstí veselice pokračovat. Mistrovská párty je naplánovaná od 16 do 21 hodin. Vystoupí pardubická kapela Vypsaná Fixa či zpěvák Julian Záhorovský. Hráči by měli dorazit kolem osmnácté hodiny.

A není pochyb, že na ní bude také veselo jako ve středu brzy ráno. „Jako dobrý, titul tady vyhráli ti Sedláci nebo Červenkové, ale pak je tady i jeden, kterýmu už je asi 47 let, ale zatím nikdy nic nevyhrál. Vláďa Sobotka,“ pozval se smíchem na mazlení s pohárem před davem „Soba“ trenér Filip Pešán. Hockeytown bude slavit ještě dlouho.

Mandát se ze dna odrazil až na vrchol. Pohár věnuje všem

Přímo na ledě třinecké Werk areny jej kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák pasoval na jednoho z hlavních tahounů mistrovských oslav. A Jan Mandát to hned po příjezdu na narvané Pernštýnské náměstí potvrdil.

„Celou sezonu jsme měli s klukama jedno přání. Abychom si tady společně mohli zazpívat,“ křičel Mandát do mikrofonu před tisícovkami lidí a rozjížděl pokřiky, které fandové Dynama běžně skandují při extraligových zápasech.

Obrovskou radost střídalo dojetí. Není to totiž tak dávno, co byl Mandát kvůli kokainové aféře na dně v kariéře i v osobním životě a zvažoval sebevraždu. Ale sebral se, slíbil, že pro všechny Pardubáky svůj průšvih za každou cenu odčiní. Teď to konečně dokázal.

„Přišel jsem do Pardubic v roce 2018, hned jsme hráli baráž. Další rok jsme málem spadli rovnou. Potom se stalo, co se stalo, a teď stojíme tady. Tenhle pohár je pro vás všechny,“ ukazoval Mandát trofej fanouškům.

Po loňském prohraném sedmém finále doma s Kometou skoro až zoufale brečel. Tak moc chtěl titul... „A teď mi vůbec nedochází, že ho fakt mám,“ usmíval se Mandát. „Sáhl jsem si na úplné dno, a teď jsem na vrcholu. Fakt tomu zatím ale absolutně nevěřím. Uvidíme další dny,“ dodal.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Tisíce emocí v jediném pohledu. Liberecký balet tančí o teorii chaosu

Taneční inscenace Butterfly Effect je inspirovaná teorií chaosu.

Taneční inscenaci Butterfly Effect uvede ve čtvrtek večer liberecký balet. Choreograf Adam Sojka se inspiroval principem z teorie chaosu, podle něhož i nepatrná změna v počátečních podmínkách může...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné část kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Ve Zlíně začne příští týden festival Zlin Design Week, tématem je Láska

ilustrační snímek

Ve Zlíně začne příští týden designový festival Zlin Design Week. Od 6. do 12. května nabídne na několika místech ve městě výstavy, workshopy, diskuze, módní...

30. dubna 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

NS odmítl dovolání dozorců, za připoutání ženy k mříži dostali podmínky

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání šesti dozorců a dozorkyň z věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, kteří dostali za mučení vězeňkyně dvouleté...

30. dubna 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Ilustrační snímek

Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...

30. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

30. dubna 2026  8:59

Zábavní park v Milovicích navštívilo loni na 380.000 lidí, staví horskou dráhu

ilustrační snímek

Zábavní park Mirakulum v Milovicích na Nymbursku navštívilo za loňskou sezonu zhruba 380.000 lidí. ČTK to řekl zakladatel a majitel parku Jiří Antoš. Na příští...

30. dubna 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Werichova vila má radiátory Zehnder, které ladí s historickým interiérem

30. dubna 2026  10:28

Jarní mrazy udeřily, ovocnáři hlásí škody za stovky milionů. Které oblasti jsou nejvíce postižené?

Ovocné sady meruněk v obci Žlutava na Zlínsku poničil mráz. (duben 2024)

Jarní mrazy znovu zasáhly české ovocnáře a způsobily rozsáhlé škody. Nejvíce postižené jsou sady v Čechách, kde teploty klesaly hluboko pod nulu. Odborníci varují, že dopady se projeví nejen na...

30. dubna 2026  10:20

Olomouc bude hostit první duhový jarmark na podporu práv menšin LGBT+

ilustrační snímek

Olomouc bude příští sobotu hostit první duhový jarmark na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní akce propojí kulturní program s...

30. dubna 2026  8:38,  aktualizováno  8:38

Lidé v Uherském Brodě uvidí rekonstrukci středověkých bitev i vojenské ležení

ilustrační snímek

Lidé v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uvidí na začátku května rekonstrukci středověkých bitev mezi králem Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Ve druhé...

30. dubna 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

