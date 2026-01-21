Domov seniorů ukazuje budoucnost s důrazem na soukromí. Stavbu podpírá strom

Radek Latislav
  13:22
Senioři na Svitavsku, kteří se o sebe nedokážou postarat, budou mít šanci prožít důstojné stáří. Po dvouletém úsilí byla ve Vendolí dokončena stavba nového komunitního domova pro seniory, který udává nový směr do budoucna. V moderně pojatých interiérech, kde je kladen důraz na soukromí, bude ve dvou domácnostech bydlet 20 klientů.

Za vznikem domova stojí iniciativa evangelického faráře Filipa Kellera a jeho ženy Květy, které při návštěvách nemocných v různých sociálních zařízeních trápil nedostatek důstojných prostor pro život seniorů.

„Myšlenka ke vzniku domova vzešla z toho, že nám nepřijde důstojné, aby senioři zbytek života trávili ve čtyř a vícelůžkových pokojích. Každý přece potřebuje soukromí. I proto jsme se až na jeden manželský pokoj rozhodli pro jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím,“ řekla Květa Kellerová. Nově vybudovaný domov nabízí moderní a důstojné prostředí pro 20 seniorů, kteří potřebují dlouhodobou pobytovou sociální službu s podporou druhých.

Nové prostředí komunitního domova pro seniory si přijela prohlédnout také Marie Provaznik, kazatelka evangelické církve v obci Veselynivka na Ukrajině, kterou před více než sto lety založili potomci českých pobělohorských exulantů. (20. ledna 2026)
Ve Vendolí se otevřel nový komunitní domov pro seniory. (20. ledna 2026)
Ve Vendolí se otevřel nový komunitní domov pro seniory. Jeho střechu podepírá strom. (20. ledna 2026)
Komunitní domov pro seniory ve Vendolí. (20. ledna 2026)
Moderní interiéry nového komunitního domova pro seniory ve Vendolí. (20. ledna 2026)
Už teď je kapacita domova plná. „První klientka se nastěhuje 3. února. Chceme uvádět klienty postupně, abychom se každému mohli intenzivně při nástupu věnovat a mohli se vzájemně poznávat. V půlce března bychom měli mít domov zaplněný,“ dodala Kellerová k rozjezdu domova, který bude sloužit všem bez ohledu na víru.

Klienti, kteří budou v domově bydlet, mají přiznaný minimálně třetí stupeň příspěvku na péči. Senioři budou žít společně ve dvou útulných domácnostech. Centrem každé domácnosti je společný prostor s kuchyní a velkou odpočinkovou zónou. Kromě polohovatelných postelí je každý pokoj vybaven televizí i zabudovanou ledničkou, na které domov sháněl peníze na Doniu.

Stavbu za více než 120 milionů korun navrhl architekt Radim Oblouk. „S lidmi kolem evangelického sboru ve Svitavách jsme se snažili hledat nějaké hezké příklady nejenom v Čechách. Byli jsme společně v Rakousku, kde jsme ve Štýrském Hradci a v Laubenu měli příležitost si projít velmi nadčasové stavby domovů pro seniory, kde senioři bydlí v malých domácnostech,“ řekl Radim Oblouk.

Architekti také měli v zadání vytvořit důstojný společenský prostor, který by sloužil zároveň jako modlitebna a místo pro setkávání s veřejností.

Velký buk je součástí stavby

Dominantním prvkem vstupního atria je velký buk, který podpírá sedlovou střechu a jehož zakomponování bylo technicky velmi složité. „Převáželi jsme ho jako nadrozměrný náklad z Poličky. Nejnáročnější bylo usadit ho již přes hotové zdivo v hřebenu. Strom totiž tvoří nosný prvek střechy a zároveň je pro klienty se sníženou pohyblivostí kontaktem s přírodou,“ dodal Oblouk.

Ve Vendolí se otevřel nový komunitní domov pro seniory. Jeho střechu podepírá strom. (20. ledna 2026)

V pobytovém sociálním zařízení se zdravotní službou se bude o klienty starat celkem 15 pracovníků z řad pečovatelek, sester a dalšího personálu. „Zdravotní sestra bude zajišťovat denní zdravotní péči od 7 do 19 hodin od pondělí do neděle. V noci budou přítomní pečovatelé,“ dodala Kellerová. Jídlo zajistí sociální podnik z Květné zahrady. Snídaně zvládne klientům připravovat personál.

Diakonie na stavbu získala 80 milionů korun z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Podíl na vzniku domova měli církevní organizace i individuální dárci. Jedním z významných dárců je i Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která přispěla částkou 12 milionů korun. Sama Diakonie zaplatila 15 milionů korun, 4 miliony poslal Pardubický kraj.

Nový domov seniorů je zahrnut do sítě krajských sociálních služeb, čímž má zajištěné financování z veřejných zdrojů. Měsíční náklady na pobyt se řídí vyhláškou a činí kolem 17 tisíc korun s podmínkou, že klientovi zbude 15 procent příjmu. Pokud bude mít senior důchod nižší, o finanční doplatek bude požádána rodina.

Další domov podobného typu je v Přelouči

V Pardubickém kraji nejde o první komunitní domov. Před pár dny se otevřelo podobné zařízení v Přelouči, které je součástí Domova u fontány. Tři bezbariérové objekty po šesti jednolůžkových pokojích vyšly kraj na 104 milionů korun, z čehož dotace tvořilo 75 milionů z Národního plánu obnovy.

„Služba s názvem domov pro seniory pro lidi nad 60 let, kteří se o sebe nemohou doma ani s asistencí postarat, teď dostává nový rozměr a kvalitu v podobě komunitního bydlení. Hlavním naším cílem je, aby se tu lidé cítili jako doma měli své soukromí, ale přitom dosažitelné služby při zachování jejich možné samostatnosti a důstojnosti,“ sdělil radní pro sociální péči Pavel Šotola. Pardubický kraj většinu kapacit nyní směřujeme na péči o klienty s různými typy demencí a na odlehčovací služby, o které je velký zájem.

