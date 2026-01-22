Policie obvinila sedm lidí a šest firem z ovlivňování zakázek v Pardubicích

Podle něj takto pachatelé ovlivnili nejméně 217 zakázek v celkové hodnotě zhruba 61 milionů korun bez DPH. Podle něj takto pachatelé ovlivnili nejméně 217 zakázek zhruba za 61 milionů korun. Hlavním organizátorům trestné činnosti hrozí až desetileté vězení. Primátora Jana Nadrchala (ANO) informace překvapila a neví, o co by mohlo jít. Magistrát ještě ve čtvrtek patrně vydá vyjádření, řekla Alexandra Tušlová z tiskového oddělení.
„Podle našich závěrů byl na Magistrátu města Pardubic zaveden skrytý systém přidělování veřejných zakázek předem vybraným společnostem,“ uvedl Ibehej.
Firmy podle vyšetřovatelů odváděly za získání zakázek úplatky, a to formou odevzdání části vysoutěžené ceny z konkrétních zakázek malého rozsahu. Další soutěžitelé se výběrových řízení účastnili jen jako spolupracující stafáž, tvrdí centrála. Celkovou výši úplatků vyčíslila na 1,4 milionu korun.
Policisté současně rozšířili dřívější stíhání pěti lidí a dvou firem, kterým pro obdobnou trestnou činnost sdělila obvinění už v listopadu 2023.
Kauza zahrnuje trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a podplacení. Centrála stíhá obviněné na svobodě, zajistila jim majetek v celkové hodnotě zhruba pěti milionů korun. Případ dozoruje Okresní státní zastupitelství v Pardubicích. Zásah kriminalisté prováděli od úterý 20. ledna.
Po razii na pardubickém magistrátu v listopadu 2023 obvinila policie 19 lidí včetně tehdejšího primátora Martina Charváta (ANO), který kvůli kauze rezignoval. Stíhání zahájila také vůči osmi firmám, a to kvůli ovlivňování veřejných zakázek, jejichž zadavatelem bylo město Pardubice a Služby města Pardubice. Pardubický okresní soud schválil o rok později dohody o vině a trestu s některými obviněnými, kteří přistoupili na peněžité tresty.
Podle tehdejšího vyjádření státní zástupkyně to byli pachatelé, kteří hráli většinou roli „křoví“, tedy nikoliv hlavní aktéři kauzy. Samostatně se pak projednává případ údajného ovlivnění zakázky na stavbu pardubického parkovacího domu v hodnotě 340 milionů korun, který soud vrátil loni v listopadu k došetření.
Také v roce 2022 policie prohledávala kanceláře magistrátu na odboru dopravy včetně kanceláře tehdejšího vedoucího odboru Vladimíra Bakajsy. Prověřování trvalo téměř tři roky. Policie nakonec obvinila čtyři lidi a jednu firmu kvůli veřejným zakázkám a porušení pravidel hospodářské soutěže.