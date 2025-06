„Třída má už své odžito. Je potřeba vyměnit mobiliář, opravit chodníky a parkoviště. Chceme, aby se na ta místa opět vrátil život,“ uvedla někdejší náměstkyně primátora Helena Dvořáčková už v srpnu roku 2017.

Od té doby se však nic na hlavní ulici nezměnilo. Občas magistrát pošle tiskovou zprávu, ve které připomene, že na celou věc politici myslí, ale tím to tak skončilo. Změna přišla na pondělním jednání zastupitelstva. Na něm poprvé primátor Jan Nadrchal řekl, z čeho by se nákladná rekonstrukce mohla platit.

„Palackého bychom mohli opravit s pomocí evropských dotací. Na první etapu je možné získat přes 40 milionů korun,“ řekl zastupitelům primátor z hnutí ANO.

Plán navíc hned zastupitelstvo schválilo, a tak se objevil v seznamu dotačních projektů, které chce radnice v příštích letech udělat. Ovšem problém je, že dotační období končí už za dva roky, a tak by sebou radní museli pořádně hodit, aby peníze stačili prostavět.

„Jsem docela překvapený, že město zařadilo Palackého třídu mezi projekty, které chce hradit ze zdrojů Evropské unie. Nevšiml jsem si, že by radnice na Palackého třídě už něco projektovala. Mám docela obavu, aby se to celé vůbec stihlo,“ uvedl zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Podle vedení magistrátu však šance existuje, a proto ji chce vyzkoušet. Jasné je, že oprava celé, přes kilometr dlouhé ulice bude velmi nákladná. Už před lety se mluvilo o 300 milionech, později dokonce z radnice zaznívaly věty o miliardě.

„Je to hodně na hraně, ale mohlo by se to stihnout,“ řekl Nadrchal a dodal, že na první etapu by město mohlo vyčlenit 60 milionů korun, z toho 40,3 milionu korun by mohla být evropská dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Palackého třída je tím prvním, co ve městě lidé uvidí, když přijedou do Pardubic vlakem nebo linkovým autobusem. A věru to není moc pěkné pokoukání. Staré lavičky, občas nějaké křoví, posedávající existence, staré kostky, mobiliář z různých epoch.

Studie vznikla už v roce 2018

„Prostor je dost zanedbaný. Roky se přidávaly další a další nánosy, další věci, ale staré se neodstraňovaly. Bude to takový úklid,“ řekl architekt a urbanista Igor Marko, když si v roce 2018 ulici prošel.

Právě z toho roku má město studii na přestavbu třídy. Jenže ta už není kvůli jejímu stáří k použití. „Město několikrát shánělo zpracovatele podkladů pro územní rozhodnutí, ale neuspělo. Architektonická studie není aktuální a nejdřív potřebuje přepracovat,“ uvedl primátor Nadrchal.

Zmíněná architektonická studie konstatovala, že třída nepůsobí jednotně. Při opravách a výměně laviček či košů se tam nashromáždilo přes 20 různých povrchů a materiálů. Jsou tam vzhledově různé stojany na kola i veřejné lampy.

Ulice by mohla mít po obnově jednotnou podobu a nabídnout prostory, kde lidé budou chtít trávit čas, aby nebyla jen tranzitním místem chodců. „Na jednom malém prostoru jsme napočítali tři nebo čtyři druhy laviček a jedno nefunkční zábradlí,“ řekla po prohlídce ulice Helena Dvořáčková.

„Ulice je kvůli nízkým stromům tmavá a nepřehledná. Na jedné straně ulice jsou i keře, které oddělují pěší část od cyklistické stezky a brání cyklistům i chodcům v rozhledu,“ doplnil dopravní expert Zbyněk Sperat.

Na Palackého třídě jsou domy hlavně z přelomu 60. a 70. let. Starší zástavbu město zbouralo, a to včetně synagogy. Při obnově chodníku by na zemi mohl být její půdorys. Část však zakrývá Dům služeb. Pamětní desku z roku 1992 připomínající starou pardubickou synagogu a oběti holokaustu navíc nechala před lety společnost Dům služeb Pardubice při rekonstrukci odvézt a zpět na fasádu ji nechce. Náhrada za ni neexistuje.

Do podoby Palackého třídy zasáhnou i projekty soukromých firem. Na parcele po bývalém lihovaru bude obchodní centrum Pernerka. To se už začíná stavět. Projekt bude zčásti stát i na místě bývalého autobusového nádraží.

Komplex má nabídnout až 50 tisíc metrů čtverečních užitné plochy. Budou v něm obchody známých značek i prostory pro ordinace lékařů, wellness služby, jump aréna, dětská zóna, restaurace a také multikino se sedmi sály. Součástí areálu bude parkoviště s kapacitou 1 100 míst.