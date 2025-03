Projekt na modernizaci Palackého třídy zestárl, radnice chystá jeho obměnu

V Pardubicích už to je vlastně zavedená praxe. Nějaká stavba nebo rekonstrukce se chystá tak dlouho, až původní plány morálně zastarají a je třeba investovat do překreslování studií a projektů.

Další díl tohoto seriálu se píše na Palackého třídě. Už na jaře roku 2018 pozvali tehdejší radní na ulici novináře, aby jim ukázali, co všechno je na ní špatně.

„Prostor je zanedbaný. Roky se přidávaly další a další nánosy, další věci, ale staré se neodstraňovaly. Bude to takový úklid,“ říkal před sedmi roky za doprovodu radních architekt a urbanista Igor Marko. Od té doby se však prakticky nezměnilo nic. Maximálně se odvezl nějaký poničený mobiliář.

„Na jednom malém prostoru jsme napočítali tři nebo čtyři druhy laviček a jedno nefunkční zábradlí,“ stěžovala si přímo na Palackého třídě tehdejší náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Ovšem už tehdy zároveň politici mluvili o tom, že rekonstrukce bude velmi náročná a drahá a že se do ní zrovna nepoženou. A jejich slova se potvrdila. Dnes primátor Jan Nadrchal přiznává, že projekt je třeba předělat a že se hned tak stavět nebude.

„Musíme aktualizovat studii, podle které se plánuje proměna Palackého třídy. Dokument pochází z roku 2018 a má nedostatky. Jestli se nakonec radnice rozhodne rekonstrukci podle studie uskutečnit, jisté není. Šlo by o velkou investici, kterou v současném volebním období nestihneme,“ řekl primátor Nadrchal na adresu dlouhé ulice, která začíná u hlavního vlakového nádraží a končí na křižovatce s třídou Míru.

Každý den tak přes ni projdou tisíce lidí. „Je to městský bulvár, který podléhá zubu času. Je poplatný své době. Povrchy by potřebovaly úpravy. Jestli je potřeba úprava uličního profilu, je otázkou. Rozhodně si ale nemyslím, že by to byla ostuda města,“ doplnil primátor.

Do komunálních voleb se nezačne

Od nádraží na konec Palackého třídy je to přes jeden kilometr. Obnovit celý úsek bude podle Jana Nadrchala drahé. „Bude to pravděpodobně velmi nákladná záležitost. Pokud se pro investici rozhodneme, tak je dobré ji dělat na etapy. Příští rok jsou volby, když to půjde dobře, tak bychom mohli mít dokumentaci, ale nemyslím si, že by se koplo do země,“ řekl primátor.

Prvním krokem bude v každém případě aktualizace studie. Až ji budou mít politici na stole, rozhodnou se, co dál. „Čekáme na nabídku aktualizace, z toho, co teď dostaneme, budeme rozhodovat, jestli do toho půjdeme. V první studii nebyly dořešené věci kolem inženýrských sítí. Už v minulosti se město pokusilo vypsat výběrové řízení na projektanta pro dokumentaci pro územní rozhodnutí, to se kvůli nekompletní studii nepodařilo,“ uvedl primátor Nadrchal.

Studie v minulosti poukázala třeba na to, že třída nepůsobí atraktivně ani jednotně. Během nahodilých oprav a výměn mobiliářů se tam použila více než dvacítka druhů povrchů, je tam 12 druhů stojanů na kola či sedm různých typů veřejných lamp. Plánem bylo dát ulici jednotnou tvář a nabídnout prostory, kde lidé budou chtít trávit čas, aby nebyla jen tranzitním místem.

Na Palackého třídě stojí domy postavené převážně na přelomu 60. a 70. let. Předtím tam stála starší zástavba, kterou město zbouralo, a to včetně synagogy. Na jejím místě je teď Dům služeb. Na místě bývalých kasáren stojí od roku 1973 obchodní dům Prior, dnešní Tesco.

Další plány, hotel, koncertní síň a kino, se v 70. letech na dnešním Masarykově náměstí neuskutečnily. Hotel a budova polikliniky jsou z 80. let. Další zástavba vznikala na obou koncích až v novém miléniu. Do podoby Palackého třídy zasáhnou i projekty soukromých firem, které vlastní pozemky po bývalém lihovaru a továrně Prokop.

„Součástí studie byl i návrh na připomínku synagogy. Měl to být památník v podobě měděné pásky na chodníku. Teď to stojí kvůli tomu, že nevíme, jestli se pustíme do revitalizace Palackého třídy. Pokud ji budeme dělat jen dílčí cestou, bude upomínka na synagogu samostatný projekt,“ dodal Nadrchal.