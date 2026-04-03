Na památky nebo do hor. Prodloužený velikonoční víkend nabídne desítky akcí

Radek Latislav
  7:42
Tradičně ožívá o prodlouženém víkendu skanzen na Veselém Kopci. Od Velkého pátku do Velikonočního pondělí tam návštěvníci uvidí pletení pomlázek, zdobení kraslic, téměř zapomenuté zvyky a folklorní soubory. Ze zimního spánku se probouzejí taky hrady a zámky. A komu se stýská po zimě, může vyrazit na netradiční závod na Dolní Moravu.
Velikonoční čtyřdenní program na Veselém Kopci tradičně zahajuje hlavní sezonu. | foto: MVP Vysočina

Zámek Slatiňany zažívá velkou změnu. Po pěti letech končí experiment s celoročním provozem. „Finanční prostředky na provoz zůstávají v podstatě stejné, zatímco náklady se postupně zvyšují. Dalším faktorem je omezený počet lidí, kteří o objekt pečují. Fungujeme v nepřetržitém provozu už pět let a je to fyzicky velmi náročné, takže to už není dlouhodobě udržitelné,“ řekl kastelán zámku Jaroslav Bušta na brífinku prezentujícím novinky na památkách pod správou Národního památkového ústavu v Pardubickém kraji.

Zámek Slatiňany tedy ukončí sezonu shodně jako ostatní objekty 1. listopadu. Oblíbené vánoční prohlídky však budou zachovány. „Plánujeme je znovu, protože nám přivádějí zhruba 3 tisíce návštěvníků. Komorní atmosféra je opravdu jedinečná a těžko opakovatelná. Vycházíme ze vzpomínek synovce knížete, díky nimž máme zachycenou podobu vánočních interiérů tak, jak skutečně vypadaly, nikoli jen podle našich představ,“ dodal pro ČTK Bušta.

Velikonoce na Dolní Moravě

Komu se ještě stýská po zimě, může se vydat na Dolní Moravu, kde zakončí lyžařskou sezonu netradiční akcí. Velikonoční svátky se tam ponesou ve znamení neotřelých závodů na bobech. Jelikož na svazích je sněhu ještě dost, vlekaři připravili speciální trať, na které si může s vlastním bobem přijet zařádit každý, kdo o velikonočním víkendu dorazí na Dolní Moravu. V sobotu se u chaty Slaměnka uskuteční od 13 hodin závod Oakley Bob DM Cross. „Akce je určena pro závodníky od 15 let s povinnou výbavou. Pro děti bude připravena speciální nezávodní trať, kde si budou moci zabobovat a navíc dostanou dárek,“ zve na netradiční akci mluvčí resortu Šárka Braunerová. Registrace probíhá předem na stránkách resortu a je nutná kvůli organizaci a omezené kapacitě. Organizátoři připravili soutěže o ceny v celkové hodnotě 100 tisíc korun.

Jarní sezona na zámku začala ve čtvrtek, stejně jako na ostatních památkách. V interiérech návštěvníci naleznou obnovenou šatnu kněžny, kam byla navrácena replika původních papírových tapet a část dohledaného historického vybavení, které zámek opustilo po roce 1945.

Do několika místností se navrátily zrestaurované kusy nábytku a obrazů. Do části interiérů byly umístěny pochozí koberce, které zvýší návštěvnický komfort a zároveň přiblíží podobu prostor před rokem 1945.

Návštěvníci uvidí zrestaurované historické hodiny z roku 1780, které byly po válce ze Slatiňan odvezeny do depozitáře zámku Žleby, kde zůstaly uloženy po dlouhá desetiletí. „Od konce druhé světové války však nebyly v provozu – jejich technický stav a řada poškození ani neumožňovaly jejich spuštění. Proto jsme přistoupili k jejich odbornému restaurování,“ uvedl kastelán zámku Jaroslav Bušta.

Stavební obnovou prošlo schodiště do kuchyně a kancelář šéfkuchaře. Pokračuje také obnova nadzemní spojovací chodby do kostela sv. Martina, jejíž konstrukce se postupně nakláněla a částečně propadala, proto památkáři museli přistoupit k její generální obnově. „Dokončení prací je plánováno na druhou polovinu roku 2026 a následně se počítá i s jejím zpřístupněním v rámci mimořádných prohlídek,“ upozornili památkáři.

Rekonstrukce v Litomyšli pokračuje

Jarně vyzdobené interiéry přivítají také návštěvníky litomyšlského zámku, který od roku 2023 prochází náročnou renovací renesančních sgrafit. Na podzim ze severní strany a z průčelí zámku zmizelo lešení, návštěvníci tak mohou památku zapsanou na seznam UNESCO obdivovat téměř ze všech stran. Práce se letos soustředí na zbývající východní stěnu u zámecké věže.

„Budou se tam provádět ještě některé náročnější věci, jako je výměna staticky poškozených pískovcových ostění u jednoho sdruženého okna, a dojde k dokončení restaurování sgrafitových fasád,“ řekl už dříve Petr Weiss, kastelán litomyšlského zámku.

Provoz zámku se po zimní sezoně rozšíří o neděli a od května do konce září se vrátí postupně k šestidenní návštěvní době. „V dubnu bude z důvodu probíhající obnovy hlavním prohlídkovým okruhem výběrová trasa To nejlepší ze zámku. Představí výběr z dosavadních hlavních tras a zahrne také návštěvu zámeckého divadla,“ sdělila mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.

Lešení z litomyšlského zámku je pryč, renesanční perla se vyloupla do krásy

Ve vybraných termínech bude návštěvníkům zpřístupněna také zámecká kuchyně a věž, zachován zůstane i princip volné vstupenky do expozice Proč je zámek UNESCO, kterou mohou návštěvníci navštívit při zakoupení vstupenky na jakýkoliv prohlídkový okruh.

Od června se návštěvníci mohou těšit na nový prohlídkový okruh Po stopách valdštejnského divadla, který představí historii zámeckého divadla i šlechtických divadel obecně. Součástí interaktivní expozice budou například repliky i originály litomyšlských divadelních kulis. Připravena bude také sekce věnovaná ruchařské technice. V závěru prohlídky návštěvníci nahlédnou do nového klimatizovaného depozitáře historických kulis.

Na zámku si letos v rámci kulatého výročí smrti císaře Františka Josefa I. připomenou jeho pobyt na zámku u tehdejších majitelů z rodu Thurn-Taxisů.

Veselý Kopec nabídne čtyřdenní program

Veselý Kopec připravil velikonoční čtyřdenní program, který otevírá sezonu. Na Velký pátek chlapci z dětského folklorního souboru Vysočánek projdou mezi roubenkami s hrkačkami a řehtačkami. Na Bílou sobotu se mohou návštěvníci těšit na zpěv ve veselokopecké kapli. Velikonoční neděli zpříjemní vystoupení dětského folklorního souboru Škubánek ze Světlé nad Sázavou a folklorního souboru Lipka z Pardubic s tanci z Českého Horácka a Polabí. K vidění bude i vynášení smrtky a další velikonoční zvyky. Areál Veselého Kopce bude otevřen od 9:30 do 16 hodin.

Tradičním jarmarkem o víkendu 4. a 5. dubna ožije také středověký hrad Svojanov, jenž láká na Jarní slavnosti.

Na šestou návštěvnickou sezonu se připravuje i středověký hrad Rychmburk, který za posledních pět let navštívilo 100 tisíc lidí. Hrad otevře své brány v pátek 1. května.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové válce už nic nezbylo, bývalo třeba pět hospod na pád stovek obyvatel. Všechny se prý uživily. Třída...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  23:16

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem, který...

5. dubna 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

Na jižní Moravě padlo šest teplotních rekordů, bylo skoro 25 stupňů

ilustrační snímek

Na šesti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 5. dubna. Nejvyšší hodnotu naměřili...

5. dubna 2026  19:29,  aktualizováno  19:29

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem. Jeden z...

5. dubna 2026  19:13,  aktualizováno  19:13

Na Vysočině dnes byla překonána teplotní maxima na třech stanicích Třebíčska

ilustrační snímek

Na Vysočině byla překonána teplotní maxima pro dnešek na třech meteorologických stanicích v okrese Třebíč. Na všech padly deset let staré rekordy. Nejtepleji...

5. dubna 2026,  aktualizováno 

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Na severu Čech padl teplotní rekord na jedné stanici, v Ústí - Vaňově

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes padl teplotní rekord na jediné z 25 stanic, které měří alespoň 30 let. Nové maximum má Ústí-Vaňov, kde dnes bylo 24,4 stupně Celsia....

5. dubna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Při nehodě motorky na Českobudějovicku se zranil řidič a jeho spolujezdkyně

ilustrační snímek

Dva lidé se zranili dnes odpoledne při nehodě motocyklu u Chvalešovic na Českobudějovicku. Osmašedesátiletý řidič vyjel v zatáčce mimo silnici. Má středně...

5. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Dálnici D11 u Prahy je po bourání mostu na exitu 8 plně průjezdná

Dálnici D11 u Jiren zavřelo bourání mostu (4. dubna 2026)

Dálnice D11 u Prahy je po nočním bourání mostu na exitu 8 u Jiren opět plně průjezdná. Úplná uzavírka začala v sobotu kolem 19:15, most se podařilo zbourat krátce před 02:00. Po dokončení úklidu...

4. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  5. 4. 19:06

Silný vítr komplikuje hašení požáru lesa u Dolan na Náchodsku

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hoří les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojuje deset jednotek hasičů, povolali také vrtulník. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního...

5. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

I před čakovickým zámkem jsou pěkné jarní květy.

vydáno 5. dubna 2026  18:45

Velikonoční Boží hod v Čakovicích. O sváteční neděli 5. dubna proběhla v čakovickém kostele sv. Remigia Mše svatá s žehnáním pokrmů.
Po ukončení mše mohli účastníci ochutnat připravené...

vydáno 5. dubna 2026  18:44

