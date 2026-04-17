Památník odboje v Žamberku otevře expozici o generálu Knopovi

Památník odboje Žamberk na Orlickoústecku otevře na začátku května stálou expozici věnovanou generálu Josefu Knopovi. Po vykonstruovaném procesu v období komunistického režimu strávil 13 let ve vězení. Zahraniční odbojář zemřel před 60 lety. Základem expozice budou dobové fotografie, které mapují jeho život a osud, i vzácný minomet. ČTK to řekl vedoucí Památníku odboje Žamberk Jiří Charfreitag.
"Z trojrozměrných předmětů bohužel nemáme žádné jeho osobní dotykové exponáty, ale bude zde vystaven stejnokroj, který je shodný s tím, jenž nosil v době první republiky, kdy sloužil v Žamberku. Stejně tak bude představen minomet vzor 35, tento typ používal a který je údajně jediným dochovaným kusem tohoto typu v republice," řekl Charfreitag.
Knop je rodákem ze Žamberka, narodil se 30. ledna 1909 v Žamberku. Studoval vojenské školy a v době okupace českých zemí nacisty v březnu 1939 sloužil jako nadporučík na Slovensku. Následující rok se dostal přes Slovensko, Maďarsko a Balkán do zahraničí.
Po pádu Francie byl evakuován do Velké Británie, kde absolvoval parašutistický a speciální výcvik. V roce 1943 odjel do Sovětského svazu. Zúčastnil se bojů v Karpatsko-dukelské operaci. Průzkumníci z jeho praporu vstoupili v roce 1944 jako první na československé území. V květnu 1945 přijel do Prahy v hodnosti majora.
Po válce pokračoval ve vojenské kariéře, byl povýšen a vystudoval Vysokou školu válečnou. V roce 1949 byl z armády propuštěn, zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí. Později mu byl trest snížen na 25 let. Prošel řadou věznic. Dozorci se k němu chovali mimořádně tvrdě a vystavovali ho brutálnímu zacházení.
"Chceme především vyprávět jeho příběh, který je typický pro muže, kteří se rozhodli odejít za hranice, začali na západě a následně se dostali na východní frontu. Mnozí z nich se poté stali oběťmi politických procesů, které následovaly. Knop zemřel předčasně. Systém navíc dohnal i jeho rodinu, manželka se s ním rozvedla, dcera se k němu nehlásila. Umřel osamocený a silně poznamenaný okolnostmi," řekl Charfreitag.
Na svobodu se Knop dostal v květnu 1962 na základě amnestie. Po propuštění vykonával podřadné práce a jeho zdravotní stav poznamenaly následky věznění. Zemřel 1. dubna 1966 v Ústí nad Orlicí ve věku 57 let. Plně rehabilitován byl po roce 1989 a byl povýšen do hodnosti generálmajora in memoriam. Výstavu o Knopovi památník otevře v neděli 3. května. Otevřeno mívá pátky a neděle, případně na telefonické objednání.