Památník Zámeček v Pardubicích připravuje výstavu o životě a smrti K.H. Franka

Památník Zámeček v Pardubicích zahájí 6. května výstavu nazvanou Když se šklebí smrt ... Karl Hermann Frank před soudem dějin. Připomene 80 let od soudního procesu s K. H. Frankem, jednou z hlavních tváří nacistické okupace. Sleduje jeho životní cestu od politického vzestupu k pádu a soudu, který měl pojmenovat zločiny nacistické moci a připomenout jejich oběti, uvedl památník na svém webu.
Po připojení Sudet k Německé říši v říjnu 1938 se Karl Hermann Frank, bývalý knihkupec v Karlových Varech, stal jedním z hlavních vykonavatelů nacistické politiky v českém pohraničí. Po okupaci Československa byl jmenován státním tajemníkem Úřadu říšského protektora a postupně soustředil rozhodující vliv nad bezpečnostním aparátem. Spoluzodpovídal za vyhlášení prvního stanného práva i za represivní vlnu po atentátu na Reinharda Heydricha včetně vypálení Lidic. V srpnu 1943 se Frank stal státním ministrem a nejvyšším velitelem SS v protektorátu.
V roce 1946 byl na základě rozsudku českého soudu popraven za svůj podíl na válečných zločinech včetně své role na vyhlazení obce Lidice. "Soudní proces nebyl jen potrestáním jednoho z nejvyšších představitelů nacistické moci v českých zemích. Byl také pokusem pojmenovat zlo, které se během okupace rozšířilo do každodenního života společnosti," uvedl Památník Zámeček.
Výstava na vstupní rampě Památníku, jejímž autorem je historik Vojtěch Kyncl, potrvá do konce léta. Po vernisáži v 17:00 bude 6. května následovat od 18:00 přednáška autora, zazní také zvukové záznamy z procesu s K. H. Frankem.
Památník Zámeček je národní kulturní památkou. Stojí na místě bývalé cvičné střelnice, kde Němci po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha od 3. června do 9. července 1942 zastřelili 194 lidí, mimo jiné z osady Ležáky. Stálá expozice připomíná příběh výsadku Silver A, který je úzce spojen s Pardubicemi, odboj i kolaborantství. Vše zasazuje do kontextu předválečného a poválečného dění. Návštěvnický zážitek umocňuje architektonické provedení památníku, které pracuje se syrovými materiály, hrou světla a stínu či svažující se podlahou.