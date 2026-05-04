Pamětní schránka připomene pohnutou historii Larischovy vily v Pardubicích.

Součástí Larischovy vily v Pardubicích je ode dneška pamětní schránka s mincemi a dokumenty. Budoucím generacím připomene vznik budovy a její pozdější pohnutý osud. V takzvaném Zámečku, jak se rozlehlé vile přezdívá, nacisté za heydrichiády věznili a vyslýchali obyvatele obce Ležáky a další vlastence.
"Lidé dělají ty samé chyby, motivy ke konání zla jsou podobné, jen se mění kulisy kolem nich. Smyslem je uchovat vědomí negativních zkušeností, aby se neopakovaly," řekl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.
Paměťové instituce, kraj, město a legionáři dali do schránky pamětní mince a fotografie vily z přelomu 19. a 20. století i z doby před rekonstrukcí. K tomu do ní vložili také staré mapy a dokumenty k územnímu členění východních Čech a různé publikace, které se vážou mimo jiné k heydrichiádě.
Schránka je ode dneška uložená ve výklenku, který zedníci zazdí. "Nikdo přesně neví, k čemu výklenek sloužil. Mohlo jít buď o kulometné stanoviště směrem ke vchodu, když tu za války sídlilo gestapo, nebo o světlovod pro případnou sochu, na kterou by dopadalo světlo, třeba na hlavu jako svatozář. Osobně se mi víc líbí ta druhá možnost," řekl František Bobek z Československé obce legionářské.
Letos uplyne 140 let od kolaudace vily, kterou si nechal postavit šlechtický rod Larisch-Mönnichů. Rodina měla příjmy z rozsáhlých velkostatků, těžby uhlí a průmyslového podnikání. Vila byla postavená v novorenesačním stylu s prvky více historizujících motivů. V roce 1942 po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha drželi Němci ve sklepení vily obyvatele Ležáků a další vlastence, později je popravili na nedaleké střelnici. Zavraždili tam 194 lidí.
Protože v novodobé historii do Zámečku nikdo neinvestoval, hrozilo, že postupně zanikne. Od roku 2000 patřil firmě Foxconn, která ho po letech jednání darovala na konci roku 2014 legionářům. "Nějakou dobu trvalo najít správného partnera. S velkým potěšením jsme sledovali, že se věci rychle mění k lepšímu," řekl Čestmír Kulíšek z Foxconnu.
Legionáři v té době získali ruinu, na kterou neměli peníze. Po malých krocích začali s opravami, ale bez větších peněz to šlo pomalu, podotkl Bobek. Postupně ale získali podporu především kraje, který poskytl v součtu 45 milionů korun, další byly Pardubice s částkou 15 milionů korun. Legionářům se pak povedlo získat i evropskou dotaci 55 milionů korun. Díky tomu se podaří celý objekt opravit a vybavit. V souhrnu to bude investice přibližně za 200 milionů korun.
Kraj se kvůli výši svého příspěvku chce víc zapojit do dění v Zámečku. "Ve chvíli, kdy se kraj stává hlavním donátorem, bylo dohodnuto, že protiplněním bude podílové spoluvlastnictví v rozsahu jedné poloviny," řekl hejtman Martin Netolický (3PK). Na programové náplni vily budou legionáři spolupracovat s Východočeským muzeem. Zprovoznění Larischovy vily se očekává v roce 2028, dodal hejtman.