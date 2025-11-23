Vstupenky na Aviatickou pouť jsou v prodeji

Autor: zek
  16:13
Příští ročník Aviatické pouti už zná svůj termín. Pardubické letiště se zaplní poslední květnový víkend, tedy 30. a 31. 5. 2026.

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

V prodeji už jsou i vstupenky. Do konce prosince je možné je na webu Aviatické pouti zakoupit za nižší cenu.

Základní vstupné je za 399 Kč, dětské za 79 Kč a rodinné, které mohou využít dva dospělí a dvě děti, za 799 Kč.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Olšanské náměstí

Olšanské náměstí

Nostalgická tramvaj linky číslo 23 na Olšanském náměstí v Praze 3 na Žižkově po výjezdu z Vozovny Žižkov. Historický vůz ČKD Tatra T3M evidenčního čísla 8013 byl vyroben v roce 1973.

vydáno 23. listopadu 2025  16:59

Žižkov

Žižkov

Oprava tramvajové trati v Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského

vydáno 23. listopadu 2025  16:59

Vstupenky na Aviatickou pouť jsou v prodeji

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)

Příští ročník Aviatické pouti už zná svůj termín. Pardubické letiště se zaplní poslední květnový víkend, tedy 30. a 31. 5. 2026.

23. listopadu 2025  16:13

Plzeň zahájila stavbu chybějící části stezky pro pěší a cyklisty na Doubravce

ilustrační snímek

Plzeň začala stavět chybějící důležitý úsek stezky pro pěší a cyklisty podél Jateční ulice v obvodu Doubravka. Za téměř půl kilometru dlouhou stezku, oddělenou...

23. listopadu 2025  14:24,  aktualizováno  14:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bez děl se lyžování neobejde. Areály jsou ale víc ekologické. Budují nádrže na vodu, mají chytré rolby

Bez technického sněhu by bylo zimní lyžování na horách mnohem kratší. Sníh se...

Zima v horských areálech je tvrdý byznys. Tlak zákonů, nařízení, ekologů i části veřejnosti přinutil provozovatele k vylepšením. Provozovatelé také zlepšili komunikaci s veřejností.

23. listopadu 2025

Vyhlídkové kolo v Olomouci se po sobotní poruše bezpečnostního systému opět točí

ilustrační snímek

Příčinou poruchy 33 metrů vysokého vyhlídkového kola v Olomouci, v jehož kabinách v sobotu večer uvízlo 34 lidí, byla závada bezpečnostního systému způsobená...

23. listopadu 2025  13:49,  aktualizováno  13:49

V hořícím drážním domku vybuchla plynová lahev, vlaky déle než hodinu nejely

Deset jednotek hasičů likvidovalo požár nádražního domku na Domažlicku.

U požáru drážního domku na trati z Plzně do německého Furth im Wald zasahovali v neděli dopoledne hasiči v Chrastavicích na Domažlicku. Ještě před příjezdem jednotek stihli všichni lidé z domku před...

23. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  15:28

V Opavě se jezdí přes nový most, má odolat stoleté vodě. Starý zničily povodně

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru...

Silničáři slavnostně v neděli odpoledne uvedli do provozu nový most přes řeku Opavu na frekventované tepně města v Ratibořské ulici. Ten starý zničily loňské zářijové povodně. „Pro Opavu je to...

23. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  15:24

Vznik střední školy kraj nepovolil

ilustrační snímek

Radní Pardubického kraje odmítli žádost Mateřské školy a Základní školy Na rovině v Chrudimi o zápis nové střední školy se sídlem v Chrudimi s kapacitou 44 žáků.

23. listopadu 2025  15:18

Výsledek referenda o hazardu platí

ilustrační snímek

Výsledek říjnového referenda v Poličce, při němž lidé souhlasili se zavedením zákazu hazardních her na celém území města, platí.

23. listopadu 2025  15:16

Oprava silnice vyjde kraj na čtvrt miliardy

ilustrační snímek

Náklady na chystanou modernizaci krajské silnice II/360 v úseku Lanšperk – Dolní Dobrouč na Orlickoústecku odhaduje Pardubický kraj téměř na čtvrt miliardy korun.

23. listopadu 2025  15:10

Betlémské světlo dorazí do Brna už 6. prosince, pak ho skauti rozvezou po Česku

ilustrační snímek

Betlémské světlo letos dorazí do Brna oproti předchozím rokům o něco dříve, a to 6. prosince. Následující týden je pak skauti rozvezou po celé republice. V...

23. listopadu 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.