V prodeji už jsou i vstupenky. Do konce prosince je možné je na webu Aviatické pouti zakoupit za nižší cenu.
Základní vstupné je za 399 Kč, dětské za 79 Kč a rodinné, které mohou využít dva dospělí a dvě děti, za 799 Kč.
Nostalgická tramvaj linky číslo 23 na Olšanském náměstí v Praze 3 na Žižkově po výjezdu z Vozovny Žižkov. Historický vůz ČKD Tatra T3M evidenčního čísla 8013 byl vyroben v roce 1973.
Oprava tramvajové trati v Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského
Příští ročník Aviatické pouti už zná svůj termín. Pardubické letiště se zaplní poslední květnový víkend, tedy 30. a 31. 5. 2026.
Plzeň začala stavět chybějící důležitý úsek stezky pro pěší a cyklisty podél Jateční ulice v obvodu Doubravka. Za téměř půl kilometru dlouhou stezku, oddělenou...
Zima v horských areálech je tvrdý byznys. Tlak zákonů, nařízení, ekologů i části veřejnosti přinutil provozovatele k vylepšením. Provozovatelé také zlepšili komunikaci s veřejností.
Příčinou poruchy 33 metrů vysokého vyhlídkového kola v Olomouci, v jehož kabinách v sobotu večer uvízlo 34 lidí, byla závada bezpečnostního systému způsobená...
U požáru drážního domku na trati z Plzně do německého Furth im Wald zasahovali v neděli dopoledne hasiči v Chrastavicích na Domažlicku. Ještě před příjezdem jednotek stihli všichni lidé z domku před...
Silničáři slavnostně v neděli odpoledne uvedli do provozu nový most přes řeku Opavu na frekventované tepně města v Ratibořské ulici. Ten starý zničily loňské zářijové povodně. „Pro Opavu je to...
Radní Pardubického kraje odmítli žádost Mateřské školy a Základní školy Na rovině v Chrudimi o zápis nové střední školy se sídlem v Chrudimi s kapacitou 44 žáků.
Výsledek říjnového referenda v Poličce, při němž lidé souhlasili se zavedením zákazu hazardních her na celém území města, platí.
Náklady na chystanou modernizaci krajské silnice II/360 v úseku Lanšperk – Dolní Dobrouč na Orlickoústecku odhaduje Pardubický kraj téměř na čtvrt miliardy korun.
Betlémské světlo letos dorazí do Brna oproti předchozím rokům o něco dříve, a to 6. prosince. Následující týden je pak skauti rozvezou po celé republice. V...