Zájemci budou moci nahlédnout do Pernštejnské rezidence, považované za nejstarší renesanční památku v Čechách, a prohlédnout si vnitřní nádvoří i kapli Tří králů.
Tato sváteční procházka historickými kulisami bude pro všechny příchozí zcela zdarma.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Zájemci budou moci nahlédnout do Pernštejnské rezidence, považované za nejstarší renesanční památku v Čechách, a prohlédnout si vnitřní nádvoří i kapli Tří králů.
Tato sváteční procházka historickými kulisami bude pro všechny příchozí zcela zdarma.
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...
Dalších 20 milionů korun plánuje dát město Jablonec nad Nisou do obnovy funkcionalistické budovy radnice, která je národní kulturní památkou. Projekt počítá...
Vrcholem vítání nového roku ve stotisícovém Hradci Králové bude 1. ledna multimediální show Drawman či premiéra filmu ohlížejícího se za letošním rokem, kdy si...
Večerními ulicemi krajského města Vysočiny opět po 101 letech prochází ponocný. Jak z obrázku Josefa Lady. V beranici a v dlouhém kabátu s blýskavými knoflíky, s halapartnou, lucernou a zakrouceným...
Jedinečnou atmosféru narození Páně v intimním přítmí nabídne celorepubliková akce Noc betlémů.
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Tradiční vánoční dárek v podobě volného vstupu si pro veřejnost připravilo Východočeské muzeum. Právě ve středu 24. prosince se uskuteční oblíbená Štědrovečerní muzejní noc, která zpřístupní...
Vyrobil relikviář svaté Zdislavy pro papeže Františka nebo skleněné plastiky do filmu Na nože: Glass Onion s Danielem Craigem. Nebo třeba maskota pro český pavilon na letošní světovou výstavu Expo v...
Členové orchestru Tremolo při ZUŠ Třemošná mají za sebou nevšední zážitek. Vůbec poprvé dostali příležitost zahrát si v pražském divadle Hybernia a navíc po boku zlatého slavíka Václava Noida Bárty a...
Za celoživotní přínos k rozvoji české balneologie se dočkal uznání od Asociace hotelů a restaurací ČR lékař Pavel Knára, emeritní primář Léčebných lázní Mariánské Lázně a uznávaný odborník v oboru...
Říká o sobě, že je celoživotní milovník knih, seriálů, filmů a počítačových i deskových her, v jejichž světech se s oblibou ztrácí. I proto se rozhodl jeden takový sám stvořit. Postapokalyptická...
Vánoce ve zlínské zoo odstartovaly v sobotu 20. prosince. Areál zoo rozzářila originální světelná výzdoba, rozsvítil se vánoční strom na nádvoří zámku Lešná a u hlavního vstupu. Zoo prodloužila...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
V Říčanech u Prahy vzniká v bývalém areálu krajských silničářů park, na jehož podobě se budou podílet návštěvníci. Měli by zkoušet, co v něm funguje, a sami si...
V Jihočeském kraji dnes začnou jezdit speciální lyžařské autobusové spoje. Vždy o víkendech budou zájemce přepravovat na čtyřech trasách. Skibusy budou v...