Městské byty dávají mladým šanci, Pardubice pokračují ve startovacím bydlení

Když se třeba mladý pár z Pardubic rozhodne žít spolu ve vlastním bytě, začne problém. Pokud rodiče nepošlou na účet miliony korun na nákup nemovitosti či aspoň jeden z partnerů nevydělává alespoň 50 tisíc, aby v klidu platili tržní nájemné, jsou mladí lidé prakticky bez šance.

Startovací byty Klíčová data 1. Vyvěšení informace na webu města od 12. srpna do losování.

2. Výběr žádostí 7. října od 13 do 18 hodin a 8. října od 8 do 12 hodin. Vždy v budově magistrátu v ulici U Divadla č. p. 828.

3. Losování bude 10. října od 13 hodin ve stejné budově.

4. Doložení potvrzení k žádosti u vylosovaných žadatelů nejpozději do 30. října v 17 hodin v kanceláři číslo 114 ve stejné budově.

Stačí se podívat na nabídku realitních společností. Byt o velikosti 40 metrů čtverečních v paneláku v Ohrazenické ulici v Polabinách je k mání za 15 500 měsíčně. Plus si nájemce na sebe musí napsat elektřinu a plyn. O něco větší byt 2+1 v Sezemické ulici o výměře 55 metrů čtverečních vyjde pro dva lidi na 16 200 měsíčně a další tisíce dají za plyn a proud. Navíc si pár musí připravit 30 000 korun na kauci a poslat dalších 7 500 realitní kanceláři.

Ceny se vymkly možnostem mnoha lidí, a tak není divu, že je stále větší zájem o projekt města, který nese název Startovací bydlení. Projekt běží několik roků a je o něj stále větší zájem.

„Mnoho mladých lidí stále dojíždí do Pardubic za prací kvůli nedostatku finančních prostředků na vysoké komerční nájmy ve městě nebo cenově nedostupným hypotékám. Startovací bydlení nabízí skvělou alternativu s cenově dostupným nájmem,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

První kolo losování, které se konalo v dubnu, nabídlo patnáct bytů, které byly předány k užívání během června. Pro druhé podzimní kolo losování je připraveno dalších deset bytů různě rozprostřených po Pardubicích.

„Město každý rok uvolňuje 25 nových startovacích bytů pro mladé. Osobní výběr žádostí proběhne tentokrát 7. a 8. října,“ uvedla tisková mluvčí pardubické radnice Ivana Dolanová.

80 korun za metr první tři roky

Politici však dotované bydlení nenabízí lidem jen tak. Doufají, že tím získají nové obyvatele města. Zatím se to prý docela daří. „První tři roky je nájemné 80 korun za metr čtvereční a čtvrtý rok 100 korun za metr čtvereční. Tento model umožňuje mladým lidem bydlet ve městě, čímž se vyhnou nepohodlnému dojíždění za prací, a zároveň jim poskytne příležitost našetřit alespoň část peněz na vlastní budoucí bydlení ideálně v Pardubicích,“ uvedl Jakub Rychtecký a dodal, že cenově výhodné nájemné je podmíněno převodem trvalého pobytu do Pardubic, pokud ho žadatelé ještě nemají. „Pro město to totiž znamená nové příjmy z rozpočtového určení daní,“ doplnil.

Na začátku října proběhne losování o deset bytů, hlavně o dispozici 1+1, v ulicích Bělehradská, K Rozvodně, Varšavská, Gagarinova, Brožíkova, Jana Zajíce a Sokolovská. Vylosovaní žadatelé potom musí do 30. října doložit potřebné dokumenty. Následně zbývá již jen čekat do prosince na podpis nájemní smlouvy a předání bytů. Smlouva začne platit od 1. ledna 2025, takže noví nájemníci vstoupí do nového roku s novým bytem.

„Od roku 2023 je novinkou slosování pořadí dvaceti náhradníků na případně dostupný neobsazený byt. Tento postup se týká všech, kteří neuspěli v prvním kole losování a zároveň ve své žádosti udělili souhlas se zařazením do tohoto druhého kola slosování,“ řekl náměstek Jan Hrabal z hnutí ANO, který má v gesci majetek a investice města.

Startovací bydlení je určeno mladým lidem do třiceti let, a to jak jednotlivcům, tak rodinám, kteří se chtějí osamostatnit. Proces podání žádosti o startovací byt v prvním kole je poměrně jednoduchý. Kromě vyplněné žádosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů není třeba předkládat další dokumenty. Žadatelé mají možnost vybrat si konkrétní byt z dostupné nabídky.

„Každý žadatel nebo pár může podat jednu žádost na jeden vybraný byt. V rámci prvního kola není nutné předkládat dokumenty jako potvrzení o bezdlužnosti, výpis z katastru nemovitostí, potvrzení o příjmu nebo potvrzení o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny. Všechny potřebné dokumenty budou požadovány až v případě, že bude žadatel vylosován,“ dodala Dolanová.

Veškeré informace o dalším ročníku startovacího bydlení jsou k dispozici na webu města. Žádosti o startovací bydlení se podávají pouze fyzicky.