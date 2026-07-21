Pardubice čeká jedenáctý ročník divadelního festivalu Pernštejnlove

Od 28. července do 1. srpna se na nádvoří a valech pardubického zámku uskuteční jedenáctý ročník festivalu Pernštejnlove. Na programu je deset divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem a hudební vystoupení. Dramaturgie festivalu se zaměřuje na příběhy o lásce, vztazích a emocích a propojuje profesionální soubory, alternativní scény i mladou divadelní tvorbu, uvedli pořadatelé v tiskové zprávě.
"Pernštejnlove vznikl jako festival o lásce, vztazích a vášních ve všech podobách. Právě díky tomu můžeme vedle sebe nabídnout chytré komedie, silná současná dramata, pohádku pro děti i netradiční noční představení," řekla dramaturgyně festivalu Kateřina Fikejzová Prouzová.
Na čtyřech scénách v areálu zámku se divákům představí profesionální soubory i alternativní scény. Přijedou soubory z celé republiky, například Divadlo Bez zábradlí nebo Studio G s čerstvým držitelem Ceny Thálie Petrem Panzenbergerem. Do Pardubic zavítá také olomoucké Divadlo Tramtarie, Horácké divadlo Jihlava nebo Studio Damúza. Na festivalu se představí také studenti DAMU.
Festival zahajuje olomoucká Tramtarie s pokračováním Kabaretu nahatý Shakespeare. Inscenace se zaměřuje na Shakespearovy komedie a kombinuje humor, hudbu a hereckou improvizaci. I letos pořadatelé připravili půlnoční program. V pátek po půlnoci rozzáří malé nádvoří zámku ohnivá a pohybová performance Ikigai souboru Blackout Paradox. Pro děti nabídne festival v sobotu pohádku Bába a holub Studia Damúza.
Město Pardubice letos festival zařadilo mezi Pardubické tahouny, program zahrnuje 16 kulturních, sportovních a společenských akcí. Pořadatelé těchto akcí mohou získat od města víceletou finanční podporu.