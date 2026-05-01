Pardubický Červeňák se památkou nestane, město chce most i tak opravit

Milan Zlinský
  8:02aktualizováno  8:02
Most Červeňák v Pardubicích se nestane kulturní památkou. Ministerstvo kultury se návrhem ekologického spolku Chráníme stromy odmítlo zabývat. Město stejně chce most opravit.
Přírodní park Červeňák

Přírodním parkem Červeňákem protéká řeka Chrudimka.
Červeňák je oficiálně uzavřený od roku 2018, teď na něj město dalo zábrany....
Pardubickým politikům se ulevilo. V minulosti už třeba v případě letního stadionu zjistili, do jakého průšvihu se mohou dostat, když nějaká ruina získá památkovou ochranu. Rekonstrukce se tím notně zkomplikuje a hlavně prodraží.

Jistě je tak nemrzí, že most Červeňák v bývalém vojenském prostoru památkáři chránit nebudou.

Na opačné straně stojí lidé ze Spolku Chráníme stromy. Ti se obávali, že radní nechají most zbourat, a tak raději požádali o jeho ochranu. Nyní jsou z rozhodnutí úředníků smutní. „Považujeme toto rozhodnutí za věcně i procesně pochybné o to více, že argumentace úředníků ministerstva kultury je místy až komicky absurdní,“ uvedl Miroslav Seiner ze spolku.

V minulosti radnice zvažovala, že most zbourá bez náhrady, nebo místo něj postaví novou lávku. Nýtovaný most, jehož některé části pocházejí z 19. století, sloužil nejdřív u dnešní budovy soudu, kde přestal vyhovovat. Od roku 1937 ho používal železniční pluk na svém cvičišti v přírodní lokalitě Červeňák.

Podle Spolku Chráníme stromy byla památková ochrana způsob, jak most s jistotou zachovat. Ministerstvo kultury spolku po mnoha urgencích a měsících však sdělilo, že řízení o prohlášení mostu za technickou památku vůbec nezahájí. Totéž se týkalo i návrhu spolku vyhlásit památkou zbylé vojenské artefakty, především cvičné pilíře. „Je to celé špatně, protože stát odmítá most a další památky na Červeňáku chránit. Teď je tak veškerá odpovědnost na městě jako na vlastníkovi, aby si uvědomil, že má k těmto objektům přistupovat jako k cennosti Pardubic,“ řekl Seiner.

Hazard na staveništi. Lidé zákaz vstupu do areálu ignorují, hrají si tu děti

A město se k objektům hlásí. Poté, co se po letech zvažování radní rozhodli, že most opraví, hledali varianty, jak na to. Nakonec loni zamítli možnost zvýšení nosnosti mostu, aby přes něj mohly v případě potřeby jezdit sanitky. Most tak bude dál sloužit jen chodcům a cyklistům. Demolice ve hře není.

Radnice naopak aktuálně dokončuje tendr na projektanta. „Základním parametrem je zachování stávající pohledové podoby Červeňáku, tedy zachování jeho historické identity. Chceme, aby se projektant zaměřil také na maximální efektivitu budoucích výdajů,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal.

Projektant připraví návrh, který ponechá stávající nosné ocelové konstrukce. Spodní stavbu mostu čeká generální oprava, stejně tak nosné prvky, které doplní nová konstrukce mostovky. Součástí projektu bude i nové mostní příslušenství či výměna nevyhovujících konstrukcí. „Otevřená soutěž aktuálně běží, projektant bude mít čtyři měsíce na odevzdání díla s tím, že bude mít za povinnost odprezentovat pro zastupitele města jím navržené koncepční řešení generální opravy mostu,“ dodal Hrabal.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

PRAHA 19

PRAHA 19

ČARODEJNICE VE KBELÍCH

vydáno 1. května 2026  8:40

Od pátku 1. května se otevírá cestujícím nové schodiště ve stanici metra Muzeum na Václavském náměstí s eskalátorem. Dojde tak ke zlepšení přístupu do stanice metra i na Václavské náměstí. V neděli...

vydáno 1. května 2026  8:40

Od pátku 1. května se otevírá cestujícím nové schodiště ve stanici metra Muzeum na Václavském náměstí s eskalátorem. Dojde tak ke zlepšení přístupu do stanice metra i na Václavské náměstí. V neděli...

vydáno 1. května 2026  8:39

Potkaly se po 17 letech. Dárkyně umožnila ženě dočkat se promoce synů

Ve Fakultní nemocnici Plzeň začíná sloužit hematoonkologům nástavba nad blokem...

Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni patří k dvěma největším v České republice. Pracuje i pro Český národní registr dárců dřeně, pro který zajišťuje odběr krvetvorných buněk...

Věřili, že jsou za hranicemi. Šílené akce tajných služeb ožijí v představení

Dvojjazyčný divadelní projekt nazvaný Falešné hranice, po stopách akce Kámen,...

Cestu časem nabídne českým i německým divákům německé divadlo Ovigo. Přímo na hraničním místě poblíž Bärnau v okrese Tirschenreuth se odehraje představení Falešné hranice – po stopách akce Kámen....

1. května 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

