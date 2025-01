Pardubický Červeňák čeká na cenovku své opravy, ve hře je i nová lávka

Většina silničních mostů v Pardubicích na tom není moc dobře. Některé jsou dokonce ve velmi bídném stavu. Z tohoto pohledu se mohla zdát pondělní dvouhodinová debata zastupitelů o sto let starém rezavém mostu kdesi ve křoví jako nepatřičná.

Ovšem právě dlouhá diskuse a poměrně rozjitřené emoce dokázaly, že most Červeňák v bývalém vojenském prostoru dokonale rozděluje nejen politickou reprezentaci.

„Pokud jsme ten most chtěli zachraňovat, tak jsme to měli udělat před dvaceti lety. Teď je na tom zle a mně nepřijde jako smysluplné do něj investovat desítky milionů. Dopravní význam nemá,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Kvaš, který reprezentoval křídlo podporující strhnutí zchátralého mostu.

„Industriální památky mizí ve městě jedna po druhé. Byla by škoda přijít o další. Za mne má smysl zachovat takhle zajímavý odkaz na pluk železničního vojska, který výrazně změnil podobu dnešních Pardubic,“ uvedl naopak zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák.

Ten zastupitelům předložil soubor usnesení, která měla vést k zachování přemostění Chrudimky v bývalém vojenském prostoru. Nakonec však opoziční politik nezískal podporu ani pro jedno, a to i přesto, že získal nečekané spojence.

„Ten návrh má smysl, měli bychom most zachránit. Prosím vás o přenastavení vašich myšlenek. Byla by škoda to smést ze stolu jen kvůli tomu, že to navrhl Filip Sedlák. Když jsme jediní, kdo může ten most zachránit, tak musíme. Nikdo jiný to neudělá,“ uvedl třeba radní za Společně pro Pardubice František Brendl.

Koalice jednání zablokovala

Ani jeho projev však nestačil. Koalice bod zablokovala. Ale dvouhodinová debata nepřišla úplně vniveč. Primátor Jan Nadrchal slíbil, že i kdyby dnešní most zachránit nešel, město na jeho místě postaví alespoň lávku pro pěší a cyklisty.

„Jsem za tento příslib velmi rád. Most má na místě smysl, a to nejen jako odkaz na působení vojáků. I cesta od židovského hřbitova do Červeňáku dává s tamním přemostěním větší logiku a komfort,“ řekl zastupitel za Piráty Dominik Bečka.

Patrně do konce února bude mít město odborný odhad toho, kolik by stála oprava mostu Červeňák, případně na kolik by přišla lávka, která by ho nahradila. „Odborníci nám navrhnou možné varianty, jak postupovat,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Most v minulosti prošel několika prohlídkami. Vyplynulo z nich prý, že nosné konstrukce jsou zničené. „Prostřední mostní pole podle odborníků nelze považovat za staticky bezpečné,“ řekl Hrabal.

Aktivisté však loni podali žádost, aby se most stal industriální památkou. Město oslovilo památkáře, aby určili, jakou památkovou hodnotu most má. Ti predikují, že ministerstvo kultury most památkou neprohlásí.

„Středová část mostu je tak zničená, že podle nich ztratila historickou autenticitu. Památkáři navrhují, aby se ponechala okrajová pole mostu a do středu se vložilo nové pole, případně aby se postavilo nové přemostění,“ dodal Hrabal.

Most Červeňák se skládá ze tří částí, v roce 1885 dvě krajní pole vyrobily železárny v Sobotíně na Šumpersku. Prostřední část zhotovila v letech 1910 až 1911 Mostárna a strojírna Alois Rainberg v Pardubicích.

Ta přemosťovala Chrudimku v místě u dnešní budovy soudu. Most tam přestal městu kapacitně vyhovovat, a tak ho v roce 1935 darovalo železničnímu vojsku. Konstrukci si převzalo a o dva roky později ho se dvěma mostními poli osadilo na dnešním místě v lokalitě Červeňák.

„Statický posudek z roku 2023, kterým město argumentuje, odhalil jen dva staticky nevyhovující nosníky z více než stovky. Samozřejmě je most opravitelný, kvůli dvěma nosníkům nezbouráme přece celý most, zrovna tak, jako nezbouráme Zelenou bránu místo její opravy,“ řekl za Spolek chráníme stromy Jaroslav Svoboda.