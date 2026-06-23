Pardubice chtějí na podzim vybrat stavitele nové základní školy

Výběrové řízení na firmu, která v Pardubicích postaví novou základní školu, by město chtělo dokončit na podzim, aby stavební práce mohly začít co nejdříve. Jde o druhý tendr, první musela radnice zrušit kvůli velkému množství dotazů. ČTK to řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice). Školu s kapacitou 540 žáků chce město postavit v bývalých Masarykových kasárnách. Území je pro stavbu připravené od jara.
"V současnosti máme zdemolované a připravené území pro výstavbu nové základní školy s kapacitou 540 míst, dvěma sportovními halami, venkovním sportovištěm a stravovacím provozem. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby jako takové a věříme, že nejpozději na podzim bychom mohli podepisovat smlouvu s vítězným uchazečem a zahájit výstavbu nové základní školy," řekl náměstek.
Hodnota zakázky se blíží jedné miliardě korun. "V tuto chvíli ještě nemáme podané nabídky, čekáme na jejich doručení a následné vyhodnocení. Naším cílem je co nejrychlejší výstavba, abychom stihli zahájení školního roku 2028/2029. Zájemci se přirozeně dotazují na různé podrobnosti a podmínky zakázky," řekl náměstek.
Demografický vývoj ukazuje, že do několika let bude v Pardubicích chybět ve školách 500 míst. Nová škola bude mít kromě tříd a odborných učeben také interaktivní hernu, družinu, dílny, knihovnu či školní klub. Součástí bude i jídelna a kuchyně s kapacitou 615 jídel denně.
Radnice soutěží zakázku podruhé, protože první tendr zrušila. Poprvé zakázku připravuje metodou BIM (Building Information Modeling). Jde o digitální způsob projektování staveb, který vytváří detailní trojrozměrný model budovy s technickými a provozními informacemi o všech jejích částech. "To znamená, že veškeré detaily i technologické postupy výroby jednotlivých prvků této investice byly součástí zadávací dokumentace, na kterou směřovalo mnoho dotazů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli požádat projektanta o dopracování a upřesnění všech sporných bodů," řekl Rychtecký. Výběrové řízení proto město zrušilo a vyhlásilo znovu s podrobnostmi, na které se firmy doptávaly, dodal.