Pardubice chtějí ochránit pivovar před demolicí, schválily stavební uzávěru

Město Pardubice chce ochránit budovu bývalého pivovaru před demolicí. Navrhne ministerstvu kultury, aby se stala kulturní památkou. Zároveň na lokalitu vyhlásilo stavební uzávěru, která investorovi znemožní historickou budovu zbourat. ČTK to řekl primátor Jan Nadrchal (ANO). Výroba v pivovaru skončila v roce 2023. Od roku 2024 patří budovy a pozemky investiční společnosti Conseq Funds. Vyjádření majitele ČTK zjišťuje.
"Investor si teď požádal na stavebním úřadu o demoliční výměr. Neříkám, že to nutně chtějí zbourat, ale možná chtějí mít ten dokument v ruce, protože pokud ho získají ještě podle stávajícího územního plánu, nový územní plán jim ho už nezruší. Že se o to někdo urychleně snaží, se mi nelíbí," řekl primátor.
Podle starého územního plánu může budovu investor zbourat. Město chce v červnu schválit nový územní plán, kdy už to možné nebude. Podle primátora proto majitel areálu nejspíš spěchá, aby demoliční výměr získal. Město proto vyhlásilo stavební uzávěru na několika parcelách pivovarského areálu, které se týkají historických budov. Současně podalo návrh na prohlášení pivovaru za kulturní památku.
"Stavební uzávěru už rada města schválila a nyní je zveřejněna na úřední desce, než nabude účinnosti. Tento postup vychází ze stavebního zákona a slouží k ochraně území v situaci, kdy se připravuje nová územně plánovací dokumentace a hrozí snaha urychleně získat povolení k zásahům v území," řekl primátor.
Pivovar z druhé poloviny 19. století lze podle primátora konvertovat na bydlení nebo k jiným účelům. Cenná je například čelní budova s restaurací nebo část s věží s prvky, které připomínají cimbuří. "Je to v lokalitě jedna z posledních industriálních staveb, protože továrna mlýnských zdrojů a lihovar byly zbourané. Toto je poslední memento historie. Navrhujeme přední část areálu zachovat," řekla vedoucí odboru hlavního architekta Mariana Zmítková.
Rozhodnutí radnice kvituje i opozice. Podle zastupitele Petra Klimpla (ODS) je to krok správným směrem. "Oceňuji snahu radnice zachovat industriální charakter lokality a zabránit případné demolici objektů," řekl.
Investiční společnost koupila areál za 186,2 milionu korun bez DPH. Loni uvedla, že tam chce stavět bytové domy, obchody nebo hotel.