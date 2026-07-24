Pardubice chtějí vybudovat nové napojení na dostihové závodiště

Město Pardubice chce zlepšit dopravu kolem dostihového závodiště. Připravuje nové západní napojení areálu, které usnadní příjezd autům i autobusům. Změnit by se mohly také trasy pro pěší a cyklisty nebo možnosti parkování. Možnou podobu ukáže dopravní studie, uvedla radnice v tiskové zprávě.
Studie naváže na připravovanou přestavbu křižovatky na Pražské a Školní ulici, kterou chystají silničáři společně s městem. Současné napojení ze Školní ulice na hlavní silnici je komplikované, proto chtějí odborníci najít bezpečnější řešení s vyšší kapacitou.
"Nechceme řešit pouze jednu komunikaci. Naším cílem je připravit koncepční řešení celé lokality, které bude fungovat při běžném provozu i během velkých akcí na závodišti. Studie nám ukáže, jak areál lépe propojit s okolní dopravní sítí, zvýšit bezpečnost a vytvořit kvalitnější podmínky pro všechny, kdo se sem dopravují autem, autobusem, na kole nebo pěšky," řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).
Studie prověří, zda je možné vybudovat napojení závodiště směrem ke křižovatce ulic Pražská a Školní. Počítá se s obousměrnou silnicí, která by sloužila nejen osobním autům, ale také autobusům a vozidlům zajišťujícím provoz areálu. Návrh se zaměří také na bezpečnost, bezbariérový pohyb a lepší propojení jednotlivých tras.
Studie bude řešit také parkování aut a kol. Ukáže, kolik míst je potřeba nyní i do budoucna, a navrhne jejich možné uspořádání. Zabývat se bude i dopravním značením, osvětlením či podobou veřejného prostoru. Součástí návrhu bude také odhad nákladů na případné úpravy. Studie zahrne rovněž možné budoucí dopravní napojení areálu vojenského letiště, které na závodiště navazuje.