Pardubice chystají obnovu Palackého třídy, první etapa je odhadem za 120 mil. Kč

Pardubice začnou připravovat projekt první etapy obnovy Palackého třídy. Město hledá projektanta, který navrhne podobu východní části třídy v centru. Samotná stavba by podle předběžného odhadu měla stát zhruba 120 milionů korun. Vyplývá to ze zadávací dokumentace.
"Cílem je, aby celá Palackého třída po dokončení byla hlavním přístupem do centra města. Teď hledáme projektanta, který připraví podobu první etapy. Bude muset řešit nejen povrchy a dopravní řešení, ale také množství inženýrských sítí, kterých je v ulici opravdu hodně," řekl ČTK náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice).
Město dá 5,6 milionu korun za projekt, který také upřesní náklady. "Až budeme mít projekt, budeme znát i cenu a podle toho se bude řešit financování. První etapa by mohla být částečně financována z evropských zdrojů prostřednictvím ITI," uvedl představitel města.
První etapa se týká východní části Palackého třídy a navazujících úseků ulic K Polabinám a Havlíčkova. Stavební úpravy mají proměnit veřejný prostor mezi Palackého třídou a obchodním centrem Palác Pardubice.
Návrh počítá mimo jiné se změnou uspořádání silnice a křižovatky, novou alejí stromů, obnovou povrchů, úpravou chodníků a cyklostezek a novým městským mobiliářem. Součástí záměru je také demolice komerčního objektu ve tvaru kostky.
Výraznější úpravy čekají také prostor u křižovatky Palackého třídy a ulice 17. listopadu. Zadávací dokumentace navrhuje místo, které připomene bývalou synagogou. U Havlíčkovy ulice má vzniknout klidnější oblast s upraveným povrchem a kioskem.
Zadání klade důraz na zeleň a hospodaření s dešťovou vodou. Projektanti mají zlepšit podmínky pro kořenový systém stromů a přednostně navrhovat vsakování srážkové vody do půdy. Návrh má zároveň přispět k ochlazování prostoru a lepším podmínkám pro zeleň.
Dopravní řešení má zachovat základní geometrii vytížené křižovatky Palackého třídy a 17. listopadu. Kvůli požadavkům pardubického dopravního podniku má být komunikace v místě pod lávkou ve třech jízdních pruzích, přičemž jeden z nich má sloužit pro autobusy. Upravit se má také trolejové vedení a zastávky MHD.
Pro cyklisty je navržena samostatná obousměrná stezka na jižní straně Palackého třídy. Projekt má rovněž řešit bezpečnější přechody pro chodce a cyklisty, vzniknout má mimo jiné nový signalizovaný přechod u ulice K Polabinám.