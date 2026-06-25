Pardubice chystají proměnu náměstí Republiky za 186 milionů korun

Pardubické zastupitelstvo bude v pondělí hlasovat o proměně náměstí Republiky v centru města. Odhadovaná cena je 186 milionů korun. Koalice se shoduje, že bude pro záměr hlasovat, ze strany opozice očekává kritiku. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení radnice. Pokud návrh projde, potrvají stavební práce podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého (Žijeme Pardubice) od příštího roku do roku 2029. Nultá etapa už začala, vodárny před Zelenou bránou modernizují kanalizaci.
"Návrh počítá s výrazným rozšířením zeleně, kašnou, což zpříjemní pobyt v centru města. Připravuje se kompletní předláždění, výsadba stromů u kostela, na to se ohromně těším. Dodá to charakter moderního náměstí," řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).
Z náměstí zmizí nadzemní části podchodu, který je dlouhodobě zavřený kvůli statice. Povedou jím sítě a zastřešené vchody radnice zbourá. Přechod od třídy Míru k Zelené bráně se rozšíří na 12 metrů a provoz na něm bude řídit semafor. Před Grandem radnice zruší parkoviště a místo úzkého chodníku tam bude veřejný prostor.
Městská hromadná doprava nebude zastavovat v zálivech, ale na silnici. Podle opozice to bude zdržovat dopravu. Koalice si to nemyslí, chce, aby auta jezdila jinudy než přes centrum.
"Jde o jeden z nejlépe připravených projektů, který jde do zastupitelstva, a věřím, že nakonec získá výrazně většinovou podporu. Domnívám se také, že názor, aby náměstí zůstalo tranzitní dopravní tepnou, bude spíše v menšině," řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).
Opoziční ODS říká, že pokud uspěje ve volbách, do projektu chce zasáhnout a provést dílčí úpravy. Trvá na zachování čtyř pruhů pro automobilovou dopravu a kritizuje navržené řešení podchodu, které považuje za nejasné a provozně náročné, a požaduje, aby město zvolilo jednu variantu, buď zasypání nebo obnovu. Za hlavní problém projektu označuje nedostatek zeleně.
"Kdo se podívá na vizualizaci detailně, vidí, že to bude jeden veliký betonový plac. Zeleně by tam mělo být násobně víc kvůli klimatu a oteplování měst," řekl Ondřej Tichý, lídr ODS pro podzimní komunální volby.
Úprava náměstí Republiky bude podle odhadů stát 185 milionů korun, město by na ni mohlo získat dotaci téměř 63 milionů korun. Když magistrát začal projekt připravovat, zaměřil se nejdřív na místo u kostela svatého Bartoloměje, později rozšířil připravované úpravy na celé náměstí.