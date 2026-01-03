Kvůli opravě náměstí se v Pardubicích jednotně změní péče o stromy

Centrum sídliště Dukla v Pardubicích, které stejně jako celá čtvrť vzniklo v 50. letech minulého století, je opravené. Náměstí Dukelských hrdinů, které stavěly za minulého režimu i osoby politicky nežádoucí a kde se za komunismu konaly vojenské přehlídky, se rekonstruovalo více než rok.

Současná podoba náměstí v části Dukla v Pardubicích | foto: Josef Vostárek, ČTK

Vše se nakonec stihlo do předem domluveného termínu. „Dělníci opravují drobné nedodělky, ale prostory už lidé mohou běžně užívat. Je to víceméně hotové, stavbu máme převzatou s nějakými drobnostmi, které se, doufám, dodělají. Jde o lavičky nebo opravu dlažby pro slabozraké,“ uvedl Jan Brožek, který má v pátém městském obvodě na starosti investice.

Ovšem z pohledu celého města marginální investice za zhruba 12 milionů korun změní pravidla hry i u dalších podobných projektů.

Stavbu totiž kritizovala opozice i ekologičtí aktivisté, kteří upozorňovali na nedostatečnou péči o stromy po dobu budování. „Trváme na tom, že by se podobné projekty měly s účastí arboristů připravovat od počátku. Například trasování cest by se mělo stromům přizpůsobit, a ne navrhovat v projektu cesty tak, že se musí pak při stavbě kořeny stromů zbytečně přeřezávat. Dohánět chyby v projektu až při vlastní stavbě je špatně,“ řekl už během stavby Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy.

Před stavbami myslete více na stromy, žádá pardubická opozice

Náměstí Dukelských hrdinů dostalo v roce 1955 název po vojácích, kteří bojovali za druhé světové války o slovenský průsmyk Dukla. Uprostřed je plocha, kde se konaly slavnostní vojenské nástupy. Teď tam většinou parkují auta. Část náměstí se občas využívá pro kulturní akce. Prostřední plochu radnice opravovala v roce 2017.

Na obou stranách náměstí jsou parčíky s památníky, jeden je věnovaný Janu Kašparovi, prvnímu českému letci. Druhý připomíná československé letce padlé za druhé světové války. Parčíky byly součástí aktuální zakázky, firma také opravovala chodník na západní straně náměstí. A právě oprava této části náměstí aktivisty naštvala. Lidem ze spolku Chráníme stromy vadilo, že projekt nezohlednil vzrostlé dřezovce. Upozorňovali třeba na to, že kořeny vzrostlých dřezovců může poškodit těžká technika. Spolek si vymohl, že na práce dohlížela arboristka.

„Šlo především o ručně prováděné výkopy, aby nebyly narušeny kořeny stromů. Doufáme proto, že stromy budou i po skončení projektu prosperovat, což by ale bylo dobré podpořit například půdní injektáží,“ řekl Miroslav Seiner.

Jednotná metrika ochrany zeleně

Firma podle úředníka Brožka navržené arboristické postupy dodržela. Nicméně politici z velké radnice kritiku projektu také sledovali a chtějí změnit systém přípravy podobných staveb ve městě. Vedení magistrátu i kvůli Dukle už prý připravuje jednotnou metodiku ochrany zeleně, která by měla podobným případům předcházet.

„Na jejím základě posoudí všechny stavební a investiční projekty v předstihu a omezí zbytečné kácení, ochrání stromy a další zeleň při všech městských stavbách,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO, která na návrhu radnice spolupracovala s ekologickými spolky.

Metodický návod má jasně a jmenovitě stanovit, jak zeleň při stavbě chránit, jak o ni následně pečovat. Nyní to podle radních každý obvod dělá trochu jinak a investoři si nařízení vykládají různě. „Bude jedna metodika pro celé město a bude závazná,“ dodala Klčová.

Stavební firma se během prací potýkala s obtížemi, u obchodu s obuví se neočekávaně propadla kanalizace, což muselo dát opravit sdružení vlastníků domu. Dělníci také zapomněli na to, že v projektu mají na chodníku na západní straně nechat prostor pro záhon a zadláždili místo žulovými kostkami.

„Firma, když to realizovala, tak si nevytyčila záhon, který byl v projektu. Je to jejich boj, dokončili to v rámci termínu. Nás to nestálo navíc ani korunu. To se stát může, nás to neomezilo,“ řekl Brožek.

Parčíky mají obnovenou cestní síť, větší prostory pro záhony, kolem dokola už nevedou chodníky, které byly rozbité, ale lidé chodí napříč parky. „Je to pěkné, až se to na jaře zazelená, bude to ještě hezčí,“ dodal Brožek.

Dukla je první poválečné sídliště, které bylo budováno od roku 1947 na místě bývalé Karantény, kde byla za první světové války nemocnice a později nouzové poválečné bydlení. Projekt ve stylu socialistického realismu poskytl byty lidem postiženým válkou i nově příchozím za prací. Stavělo se rychle z cihel pomocí tehdy moderní pásové metody, vyrostly bytové domy, dvě školy, kulturní dům, sportovní stadion, obchody a sázela se spousta zeleně.

