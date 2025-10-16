Před stavbami myslete více na stromy, žádá pardubická opozice

Milan Zlinský
  16:02aktualizováno  16:02
Pátý pardubický obvod nepostupoval podle opozice správně při projektování modernizace náměstí Dukelských hrdinů. Do projektu nenapsal, jak se při stavebních pracích ochrání stromy. Magistrát chce nynější praxi změnit.
Současná podoba náměstí v části Dukla v Pardubicích

Současná podoba náměstí v části Dukla v Pardubicích | foto: Josef Vostárek, ČTK

Správa železnic chce v rámci přestavby budovy pardubického nádraží pokácet...
Správa železnic chce v rámci přestavby budovy pardubického nádraží pokácet...
Správa železnic chce v rámci přestavby budovy pardubického nádraží pokácet...
Správa železnic chce v rámci přestavby budovy pardubického nádraží pokácet...
20 fotografií

Náměstí Dukelských hrdinů pochází stejně jako celé okolní sídliště z 50. let a je největší v Pardubicích. Jeho prostřední část opravil městský obvod v minulých letech. Teď radnice spustila obnovu dvou bočních parčíků.

Ovšem podle opozičního zastupitele městského obvodu Jakuba Kutílka to neudělala správně a zbytečně se poškodí stromy a keře. „Projekt na druhou etapu opravy náměstí je starý několik let a obvod ho jen vytáhl bez aktualizace ze šuplíku. Dopracování dokumentace o projekt ochrany dřevin se mi prosadit nepodařilo. Dohodli jsme se nakonec alespoň na přítomnosti arboristického dozoru na stavbě,“ řekl Kutílek ze Strany zelených.

Javor bude u pardubického nádraží dál dělat stín, projekt podzemních garáží padl

Také spolek Chráníme stromy loni vyzval zastupitele, aby obvod projekt upravil tak, aby stavba nepoškodila stromy. „Trváme na tom, že by se podobné projekty měly s účastí arboristů připravovat od počátku. Například trasování cest by se mělo stromům přizpůsobit, a ne navrhovat v projektu cesty tak, že se musí pak při stavbě kořeny stromů zbytečně přeřezávat. Dohánět chyby v projektu až při vlastní stavbě je špatně,“ řekl Miroslav Seiner ze spolku.

Jan Brožek, který má v pátém městském obvodě na starosti investice, řekl, že radnice skutečně arboristu přizvala. Podle něj ale ochrana zeleně v projektu zakomponována byla, respektive bylo v něm zmíněno, že se stavební firma musí řídit normou ČSN, která řeší ochranu dřevin. „Všechno se tam nevypisuje, norma je dlouhá. Také záleží na tom, co se při pracích objeví, nikdo nevidí pod zem, jak jsou kořeny,“ řekl Brožek.

Zpětně tedy obvod na stavbu přizval arboristický dozor, aby dohlížel, jestli dělníci používají šetrné postupy, zda ručně odkopávají hlínu v místech, kde jsou kořeny stromů. V těchto částech se nesmí používat stroje, aby kořenový systém nepoškodily a kolem dřevin nehutnily půdu. Odkryté kořeny se mají zakrývat vlhčenou textilií.

„Slyšel jsem, že chvíli nebyly zabalené některé kořeny, byly odkryté, bylo to několik málo dní, ale díky počasí nebyly ohroženy, bylo pod mrakem, pršelo, nepražilo slunce. Jinak firma podle něj požadavky dodržuje,“ dodal Brožek.

Oprava vyjde na 12 milionů

Práce zahrnující ještě opravu chodníku na západní straně náměstí budou stát přes 12 milionů bez DPH. Kolem parčíků nově nebudou chodníky, povedou přes ně mlatové cesty. Budou uspořádané jinak, aby si lidé nezkracovali cestu přes trávníky. Kolem zelených ploch budou žulové desky, firma tam instaluje lavičky. Stavbu si má obvod převzít 5. prosince, včetně části, kde se propadla kanalizace, ta musí být do předání opravena.

„Zatím se to stíhá, ale je tu jedna komplikace, na chodníku u jednoho z domů je propadlá kanalizace. Když se z chodníku odstranil asfalt, zjistilo se, že tam byla vzduchová bublina a rozbitá kanalizace nebyla vidět. Přípojka patří SVJ, snažíme se na ně tlačit, aby to začali opravovat,“ řekl starosta MO V Jiří Rejda z ANO.

Více myslet, méně kácet, křičeli aktivisté na zahájení stavby nákupního centra

Nicméně vedení magistrátu připravuje jednotnou metodiku ochrany zeleně, která by měla podobným případům předcházet. „Na jejím základě posoudí všechny stavební a investiční projekty v předstihu a omezí zbytečné kácení, ochrání stromy a další zeleň při všech městských stavbách,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z ANO, která prý na návrhu radnice spolupracovala s ekologickými spolky.

„Sice existuje státní norma, jak se k zeleni chovat, ale není dostatečná a hlavně ji stavbaři ne vždy dodržují. Když budeme připravovat investici, už u toho rovnou bude zástupce životního prostředí. Aby se zeleň neřešila až ve chvíli, kdy bude na místě stát bagr,“ uvedla Klčová.

Metodický návod má jasně a jmenovitě stanovit, jak zeleň při stavbě chránit, jak o ni následně pečovat. Nyní to podle radních každý obvod dělá trochu jinak a investoři si nařízení vykládají různě. „Bude jedna metodika pro celé město a bude závazná,“ dodala Klčová.

24. června 2024

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Střelba ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný

Ve Smržovce na Jablonecku se odpoledne střílelo, na místě zůstali dva mrtví a jeden těžce zraněný. Policie zadržela podezřelého. Střílelo se nedaleko školního areálu, se školou ale tragédie nijak...

16. října 2025  14:52,  aktualizováno  16:26

Ve Vyškově prochází základní přípravou dalších více než 350 rekrutů

Ve vyškovském výcvikovém prostoru armády aktuálně prochází základní přípravou dalších více než 350 nových rekrutů. Mají za sebou teorii, nyní jde především o...

16. října 2025  14:36,  aktualizováno  14:36

Silničáři upravují rizikovou křižovatku, kde hrozí střet s vlakem. Přidají semafory

Když chtějí řidiči vyjet z obce Zašová na Vsetínsku na hlavní cestu, která vede z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm, bývá s tím problém. Provoz na hlavním tahu je velmi hustý a aby se na...

16. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Před stavbami myslete více na stromy, žádá pardubická opozice

Pátý pardubický obvod nepostupoval podle opozice správně při projektování modernizace náměstí Dukelských hrdinů. Do projektu nenapsal, jak se při stavebních pracích ochrání stromy. Magistrát chce...

16. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud uložil mladíkovi 18 let za vraždu muže, zbitý muž hodiny umíral při vědomí

Za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku poslal soud ve čtvrtek na 18 let do vězení devatenáctiletého Slavomíra Karchňáka. Verdikt není pravomocný, Karchňák nesouhlasí s právní...

16. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

V projektu pro zajištění duševního zdraví žen po porodu přibyly koordinátorky

V projektu Perinatal Centra perinatálního duševního zdraví Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) pro zajištění duševního zdraví žen po porodu přibylo sedm...

16. října 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

Ochránci přírody sázeli v rezervaci Karlštejn ohroženého zvonovce liliolistého

Ochránci přírody dnes v národní přírodní rezervaci Karlštejn na Berounsku vysadili 140 sazenic zvonovce liliolistého. Cílem záchranného programu je vrátit...

16. října 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

Na Praděd se vrátila klíčová meteostanice. Přesun ze Šeráku měl své důvody

Na nejvyšší moravskoslezskou horu Praděd se po 28 letech vrátila klíčová profesionální meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přesunula se sem z jesenického vrcholu...

16. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Globální éra elegantní jízdy značky LEPAS právě začíná! Nechte se pohltit „ohromujícím" výkonem modelu LEPAS L8 v reálných podmínkách

16. října 2025  15:51

Výstava na zlínské fakultě představuje tvorbu lidí s autismem

Tvorbu lidí s autismem představuje výstava Jedineční aneb Jeden svět, nekonečno pohledů, která dnes začala v budově zlínské Fakulty humanitních studií...

16. října 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

U Týna nad Vltavou spatřil myslivec velkou šelmu, může to být puma

V okolí Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se pohybuje větší kočkovitá šelma. Mohlo by se jednat o pumu. Policisté a myslivci učiní opatření ke zmapování možného pohybu zvířete, které spatřil...

16. října 2025  15:42

AXA Partners a bolttech představují strategické partnerství pro rozvoj nabídky embedded pojištění v Evropě

16. října 2025  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.