O autentický hudební zážitek se postará Boom!Band Jiřího Dvořáka, který zpěvačku doprovázel na koncertech od roku 2010.
Pěveckého partu se ujme Eva Kleinová, Zagorové dlouholetá vokalistka. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal za 590 Kč.
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...
Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky hodin přímých přenosů. Dnes se sportovci postaví na sport na posled. Součástí program je i závěrečný...
V klášterní Kreslírně v Broumově se ve středu od 19 hodin uskuteční výjimečný koncert v cyklu ArtCafé. Vystoupí uskupení Gilad Atzmon European Quartet.
Pražští policisté dopadli muže, který má podle vyšetřovatelů na svědomí několik vloupání do aut. Pachatel ke krádežím využíval speciální pomůcku, díky níž si poškození ani nemuseli všimnout, že se...
Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhl od 11. do 21. února 2026. Čeští curleři při olympijské premiéře obsadili s bilancí tří výher a šesti porážek osmé...
Zákaz mobilů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci jsou sice méně rozptylovaní, na druhou stranu ale roste nekázeň ve třídách....
Pražský okruh u Zličína směrem od Ruzyně v pondělí ráno zablokovala nehoda nákladního vozidla. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče se vůz převrátil a blokoval dva jízdní pruhy, zbylé dva...
Zřejmě ve velmi vysoké rychlosti narazil v neděli večer mladý muž v BMW do dvojice sloupů elektrického vedení na Znojemsku. Řidič na místě zemřel, spadlé sloupy museli odstranit hasiči. Desítka domů...
Plzeň chystá úpravu frekventované křižovatky Klatovské třídy s ulicemi U Trati a Borskou. Město zároveň nedávno zveřejnilo studii budoucí podoby Klatovské třídy, která počítá s jejím zklidněním a...
V Brně-Bohunicích v neděli večer vyhořel byt, zdravotníci se postarali o 13 lidí, tři z nich skončili v nemocnici. Desítky obyvatel domu se kvůli požáru musely...
Večer plný emocí a nestárnoucích melodií čeká fanoušky legendární Hany Zagorové. Ve čtvrtek 26. února od 19:00 rozezní Kulturní dům Hronovická její největší hity.
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Šestatřicetiletou Michaelu Stehlíkovou z okresu Praha-východ policisté neúspěšně hledají už od loňského září, nyní prosí o pomoc při pátrání také veřejnost. Dříve tato žena nikdy pohřešovaná nebyla.