Pardubice hostí mezinárodní workshop studentů architektury

Břehy Labe a Chrudimky v Pardubicích dnes byly pod drobnohledem budoucích architektů. Město se stalo dějištěm mezinárodního studentského workshopu architektury. Stovka studentů bude týden promýšlet, jak z ploch kolem řek vytvořit přívětivá místa pro lidi.
Studenti si prošli šest míst, viděli část u Automatických mlýnů, soutok řek, šli podél sídliště Závodu míru a do Polabin, kolem slepého ramene Labe na Nové Cihelně. Došli do Bubeníkových sadů a parku Vinice s vojenskou plovárnou. Například student Simon Moritz z Budapešti popisuje část u soutoku řek jako příjemné a klidné místo, kde voda a výhled na protější břeh vytvářejí přirozenou a nerušenou atmosféru.
"Užívám si to tady, je to klidné a hezké místo u vody. Možná by stálo za to prostor ještě víc přizpůsobit lidem, přidat místa k sezení nebo drobné, nenáročné aktivity, jako je malý prostor pro psy či hřiště. Něco jednoduchého, co lidem umožní se tu zastavit, posedět a naplno si to místo užít," řekl student.
Účastníci workshopu studují vysokou školu architektury ARCHIP v Praze. Studenti jsou různých zemí, z Norska, Německa, USA, Indie, Egypta nebo Ázerbájdžánu. "Studentům ukazujeme různé typy klientů. Město se rozhodlo zvelebit svoje centrum. Zástupci města chtějí vědět, co od architekta mohou chtít. Studenti jsou rozdělení do skupin a vydají ze sebe to nejlepší, aby odevzdali 12 projektů," řekla rektorka Regina Loukotová.
Rektorka z Pardubic pochází a považuje město za dobré místo k životu, je na rovině, proto je ideální pro cyklisty i pěší. "Je to kompaktní město, kde se všude dostanete pěšky, na kole. To jsou současné tendence v územním plánování, dávání přednosti městské dopravě a chodcům, tím se město zabydlí. Pardubice pro to mají všechny podmínky," řekla Loukotová.
Město od studentů očekává, že navrhnou pravidla, strategie, která budou vodítkem pro další plánovací dokumentace pro místa kolem řek. "Vize mladých lidí pro nás určitě budou inspirativní. Máme navržených spoustu projektů, ale nejsou nijak koordinované. V blízkosti řek jsou významné památky, břehy si zaslouží, aby přístup k řece byl pojednán rekreačním či turistickým způsobem nebo pro kulturní využití," řekla Mariana Zmítková, vedoucí odboru hlavního architekta.
Studenti představí své návrhy 24. března v Praze. Zpětnou vazbu jim dá krajinářský architekt Tomáš Jiránek, který pro město zpracovává koncepci břehů Labe a Chrudimky. Vybrané podněty ze studentských prací mohou posloužit jako inspirace pro budoucí podobu městského řešení.