Cyklostezka z Pardubic na Hradec roste velmi pomalu, dostavba v nedohlednu

Spojení krajských měst podél Labe, které by určitě bylo tahákem pro turisty i sportovce, roste salámovou metodou. Úseky přibývají, ale celek je v nedohlednu.

Hlavní důvod problémů? Vedení stezky kolem hradu Kunětická hora. Samospráva se není schopná roky dohodnout na zisku pozemků kolem silnice na Ráby, a tak se zvažuje, že by cyklostezka vedla druhou stranou. Tedy po dnes poměrně rozbité místní komunikaci, po které lze dojet k pastvinám, kde se koná festival České hrady nebo až do Kunětic.

„Hledáme kompromisy. Jednali jsme i na Správě a údržbě silnic, hledá se cesta, třeba i objet celou Kunětickou horu zadem. Byť je zase problém, že tam je hodně majitelů pozemků. Varianta to však je. Věřím, že se nám to tam podaří vyřešit tak, aby po otevření celé cyklostezky tohle nebyl ten blokační úsek,“ uvedl náměstek pardubického primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.

Nicméně je fakt, že po letech přešlapování na místě v poslední době kilometry nového asfaltu mezi Pardubicemi a Hradcem Králové přibývají. Většina je vlastně hotová. A už letos začne růst další významný kus mezi Vysokou nad Labem a Opatovicemi nad Labem. Město Pardubice na to poskytuje peníze. Formou půjčky. Je totiž potřeba zajistit tzv. předfinancování. Peníze půjčí i obec Opatovice.

„Město Pardubice uvolňuje čtyři miliony korun na rok 2025, dva miliony na rok 2026 a ukončení akce by mělo být nejpozději v březnu roku 2027. Musím velmi ocenit i přístup pana starosty z Opatovic, přes které ta cyklostezka půjde. Poprvé se nám podařilo vyjednat, aby se i někdo z těch menších měst a obcí podílel na předfinancování,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

U Dřítče nejsou vykoupeny všechny pozemky

Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská plánuje zahájení stavby úseku co nejdříve. Dokončení se plánuje příští rok. Stavbu bude sice hradit Evropská unie, ale problém byl v tom, že svazek musí finančně zajistit projekt dopředu.

„Stezka mechu a perníku počítá s přijetím dotací z programu Integrované územní investice Hradecko-pardubická aglomerace. Schválení této finanční podpory je klíčovým krokem k dokončení dlouho očekávaného projektu, který podpoří udržitelný rozvoj v regionu a posílí jeho turistickou atraktivitu,“ uvedl náměstek Živný.

Nicméně i přes dílčí úspěchy musí zůstat politici nadále ostražití. Například u Dřítče stále nejsou v majetku spolku všechny parcely, které budou třeba na stavbu dalšího úseku z Opatovic do Dřítče.

„Zhruba 75 procent pozemků je tam vykoupených, s ostatními vlastníky se jedná. Myslím, že to je na dobré cestě, abychom to všechno stihli profinancovat z ITI,“ uvedl na loňské poslední tiskové konferenci radních Pardubic Jakub Rychtecký.

Ten navíc zmínil, že do potíží se dostal už i dokončený úsek z Dřítče do Němčic, který v září poškodila povodňová vlna valící se Labem. „Jako poslední se dokončil úsek z Dřítče přes Němčice na Kunětickou horu. Bohužel jeho část vzala povodeň, takže v současné době probíhá oprava poničeného úseku. Naštěstí voda to nevzala až do základů, ale jen povrch, takže by to na jarní část sezony mělo být nachystané,“ dodal Rychtecký.

Podle politiků by přes dvacet kilometrů dlouhá stezka do Hradce Králové měla být hotová zhruba do pěti let. Datum však je třeba brát hodně s rezervou. V posledních dekádách jich totiž zaznělo už hodně, a nikdy se prognózy nenaplnily.

„Když vše dobře půjde, mohla by být spojnice měst hotová v roce 2016,“ uvedl v létě 2013 třeba někdejší náměstek primátorky Martin Bílek, který měl svého času stavbu cyklostezky také na starosti.

Úsek mezi krajskými městy dlouhý 23 kilometrů má být součástí Labské stezky, která má končit až v Hamburku. Stezka mechu a perníku má vést podél Labe z Hradce přes Vysokou nad Labem, Opatovice, Bukovinu, Dříteč, Němčice a Ráby, kde se napojí na již stojící cyklostezku z Pardubic.