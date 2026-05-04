Podle policejní mluvčí se nehoda stala v železniční zastávce Černá za Bory. „Starší žena utrpěla těžká zranění a byla letecky transportována do nemocnice. U strojvedoucího policisté provedli dechovou zkoušku, která byla s negativním výsledkem,“ uvedla Holečková.
Provoz na koridoru zcela stál do osmé hodiny ranní, následně byl obnoven s omezením rychlosti kolem místa události. Krátce před devátou hodinou byl koridor průjezdný již bez omezení.
Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Provoz byl několik hodin omezený
Některé vlaky nabíraly zpoždění, jiné byly vedeny odklonovými trasami. Například vlak Pendolino byl kvůli nehodě veden přes Hradec Králové. Tudy byl nasměrován také další rychlík Baltic Express mezi stanicemi Poříčany – Choceň. Expres Vindobona byl veden přes Havlíčkův Brod.
Ve vlaku cestovalo přibližně 150 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Příčiny nehody policie vyšetřuje.
