Areál s kapacitou 10 000 lůžek vznikl během první světové války na území dnešního sídliště Dukla. Během devíti zastavení se zájemci dozví, proč se nemocnici přezdívalo Barákové město, jak fungoval každodenní provoz i jakou roli zde hrála Alice Masaryková.
Stezka je interaktivní, přístupná i s kočárkem. Komentovaná prohlídka trvá přibližně 90 minut. Vstupenky lze zakoupit online přes web Turistického informačního centra Pardubice. Pokud se naplní kapacita komentované prohlídky, návštěvníci si stezku mohou projít kdykoli sami s pomocí aplikace SmartGuide.