Cena plánované naučné stezky věnované sportu v parku Na Špici v Pardubicích se zdá některým zastupitelům vysoká. Město ji chce postavit za sedm milionů korun. Stanoviště jsou zároveň umělecká díla, která podpoří cestovní ruch, zaznělo od vedení radnice.
Stezku vytvoří soustava osmi stanovišť věnovaných hokeji, tenisu, vodním sportům, basketbalu, fotbalu, atletice, ploché dráze a dostihovému sportu. Návrh Ondřeje Tichého je inspirovaný štafetovým kolíkem. Každý prvek je doplněn reliéfními motivy a barevným řešením odkazujícím na konkrétní sportovní disciplínu.
"Je to opravdu nehoráznost, ta cena. Chtěl jsem pana náměstka (Jakuba Rychteckého) požádat, aby se snažil dosáhnout co nejnižší ceny," řekl opoziční zastupitel Petr Klimpl (ODS). Upozornil i na názory lidí, kteří píšou příspěvky na sociální sítě.
Podle opozičního zastupitele Filipa Sedláka (Naše Pardubice) by město mohlo peníze vložit raději do sportu, aby za to měly stovky i tisíce dětí lepší sportovní zázemí.
Náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) řekl, že stezka je nákladnější také kvůli tomu, že bude propracovaná a kvalitně udělaná a na podrobnosti o pardubickém sportu odkážou QR kódy. Podle něj se u podobných soutěží stanovuje finanční limit na základě odborných posudků. "Cílem nebylo projekt zlevnit, ale zajistit kvalitní řešení veřejného prostoru," řekl Rychtecký. Stezka má podle něj potenciál v cestovním ruchu.
Město má dokončené hodnocení architektonicko-výtvarné soutěže. Vítěz vycházel z nápadu Barbory Samkové, která projekt vymyslela, ještě když chodila v Pardubicích na základní školu. Chtěla, aby stezka připomínala pardubické sporty a jejich důležité momenty.
"V první fázi se na základě portfolií vybírali účastníci soutěže a byla ustanovena porota složená ze závislé a nezávislé části. Nezávislou část tvořili odborníci, například architekti, designéři a konstruktéři, závislou pak zástupci samosprávy a odboru hlavního architekta. Vybraní účastníci následně ve stanoveném termínu odevzdali své návrhy," řekla vedoucí odboru hlavního architekta Mariana Zmítková.